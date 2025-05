Padre que foi ‘aluno’ do papa Leão XIV revela maior lição do pontífice

Maksuel Gomes Costa, de 33 anos, foi aluno do Papa em Lima, no Peru/Jair Amaral/D.A Press

“Ele sempre dizia que o pilar do carisma agostiniano é a vida comunitária. Ele não só dizia, como vivia isso”, é assim que o Frei Maksuel Gomes Costa, de 33 anos, define o maior ensinamento do então Cardeal Robert Prevost, hoje o Papa Leão XIV.

O brasileiro estudou durante seu noviciado em Lima, no Peru, onde Prevost exercia a função de Prior Geral da ordem agostiniana e ministrou um curso sobre a história da Igreja Católica. O novo Papa iniciou seu pontificado neste domingo (18/5).

Ordenado vigário na Paróquia Cristo Redentor, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte, Maksuel conta sobre momentos que dividiu com Leão XIV. “O Papa Leão XIV foi por muito tempo prior geral da ordem de Santo Agostinho, por muitas ocasiões ele esteve no Brasil e eu me encontrei com ele como seminarista. No meu noviciado eu morei em Lima, no Peru, e fiz um curso ministrado por ele sobre história da igreja”, afirmou.

Entre as muitas expectativas para o papado do ‘professor”, o religioso destaca o perfil conciliador do pontífice. “Ele sempre foi uma pessoa de muita escuta e de muita oração. Acredito que o papado dele será construído a partir da oração que entende e busca possíveis caminhos”, disse ao Estado de Minas.

Leia a matéria completa no portal Estado de Minas.