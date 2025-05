O ex-presidente dos Estados Unidos foi diagnosticado com câncer de próstata agressivo e metástase óssea

Aos 82 anos, Joe Biden é diagnosticado com câncer de próstata / AFP

O ex-presidente dos Estados Unidos Joe Biden foi diagnosticado com uma forma "agressiva" de câncer de próstata e está avaliando opções de tratamento, segundo um comunicado de seu escritório emitido neste domingo (18).

Na sexta-feira, o democrata de 82 anos foi diagnosticado com câncer de próstata com metástase óssea, conforme o comunicado. "Embora se trate de uma forma mais agressiva da doença, o câncer parece ser sensível aos hormônios, o que permite um manejo eficaz" da enfermidade.

Biden e sua família estão atualmente avaliando as opções de tratamento com seus médicos. A situação é considerada em desenvolvimento e novas informações devem ser divulgadas à medida que o tratamento for avançando.