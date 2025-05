Papa Leão XIV diz que união entre homem e mulher é alicerce da família

Papa Leão XIV/Vatican Media

O papa Leão XIV declarou, nesta sexta-feira (16/5), que é necessário construir sociedades harmoniosas, “investindo na família fundada na união do homem e da mulher”, de acordo com o Vaticano.

O pontífice encontrou-se com o Corpo Diplomático da Igreja Católica, indicando as diretrizes do pontificado e os “pilares da ação missionária da Igreja e da obra da diplomacia da Santa Sé”.

“É dever daqueles que têm responsabilidades no governo trabalhar para construir sociedades civis harmoniosas e pacíficas […] pode ser feito, antes de mais nada, investindo na família, fundada na união estável entre um homem e uma mulher”, declarou o papa.

