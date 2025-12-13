° / °
Ministro Camilo Santana receberá título Doutor Honoris Causa da Unicap

Evento será realizado às 16h, no auditório G1 da universidade, que fica na área central do Recife

Publicado: 13/12/2025 às 16:43

Ministro da Educação, Camilo Santana /Luis Fortes/MEC

Na próxima terça-feira (16), a Universidade Católica de Pernambuco (Unicap) concede o título de Doutor Honoris Causa ao ministro da Educação, Camilo Santana. O evento será realizado às 16h, no auditório G1.

A decisão da Unicap em homenagear Camilo Santana reflete "seu compromisso com a educação e o desenvolvimento do país, destacando a importância de sua gestão no Ministério da Educação, especialmente em tempos desafiadores para o setor".

Formado em Engenharia Agronômica e com mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela Universidade Federal do Ceará (UFC), Camil Santana começou sua carreira como analista ambiental do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). Como servidor público federal concursado, entre 2003 e 2004 ocupou o cargo de superintendente adjunto estadual do Ibama.  Ele também atuou como professor.

TRAJETÓRIA

A vida política de Camilo Santana teve início em 2000, quando se candidatou pela primeira vez à Prefeitura de Barbalha pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB). Quatro anos depois, disputou novamente o cargo, agora filiado ao Partido dos Trabalhadores (PT).

Sua carreira no serviço público se consolidou quando, de 2007 a 2014, integrou os governos de Cid Gomes no Ceará como secretário do Desenvolvimento Agrário e das Cidades.

Em 2010, foi o deputado estadual mais votado do Ceará. Em 2014, concorreu ao Governo do Ceará e foi eleito no segundo turno com mais de 53% dos votos válidos. Em 2018, foi reeleito governador com 79,59% dos votos, maior votação proporcional do Brasil. Em 2022, foi eleito o senador da República mais votado da história de seu estado, e proporcionalmente o mais votado do Brasil.

EDUCAÇÃO

A gestão de Camilo Santana tem a educação como uma das bandeiras. Em diversos índices de aprendizagem nacional, o estado do Ceará apareceu entre os que mais evoluíram nos níveis fundamental e médio.

Em 2020, o Ceará registrou a maior evolução histórica do país nos anos iniciais do ensino fundamental (1o ao 5o ano), passando de 2,8 em 2005 para 6,3, segundo o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

