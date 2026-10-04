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Política
ACIDENTE

'Mantenham ela em suas orações', pede Tabata Amaral após mãe sofrer acidente e ir para a UTI

Reni Amaral é mãe da deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) sogra do ex-prefeito do Recife e candidato ao Governo de Pernambuco, João Campos (PSB)

Diario de Pernambuco

Publicado: 04/10/2026 às 15:54

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Reni Amaral é mãe da deputada federal Tabata Amaral e sogra do ex-prefeito do Recife e candidato ao Governo de Pernambuco João Campos./Reprodução/Instagram

Reni Amaral é mãe da deputada federal Tabata Amaral e sogra do ex-prefeito do Recife e candidato ao Governo de Pernambuco João Campos. (Reprodução/Instagram)

Em publicação nas redes sociais neste domingo (4), a deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) pediu que apoiadores mantenham em oração sua mãe, Reni Amaral, internada em estado grave após sofrer um acidente durante uma caminhada de campanha no Parque da Independência, em São Paulo, no sábado (3).

"Ela foi imediatamente levada ao Hospital São Camilo, onde foi submetida a uma cirurgia de emergência. Neste momento, ela permanece internada na UTI, em estado estável, porém grave, e aguarda novos exames para avaliar sua evolução após o procedimento", relatou a parlamentar em trecho da publicação. "Peço, de coração, que vocês mantenham minha mãe em suas orações", completou a deputada.

Reni Amaral é sogra do ex-prefeito do Recife e candidato ao Governo de Pernambuco, João Campos (PSB). Até o momento, o hospital e a assessoria da parlamentar não divulgaram previsão de alta.

Veja também:

deputada , João Campos , política , PSB , São Paulo , tabata amaral
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