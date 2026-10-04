'Mantenham ela em suas orações', pede Tabata Amaral após mãe sofrer acidente e ir para a UTI

Reni Amaral é mãe da deputada federal Tabata Amaral e sogra do ex-prefeito do Recife e candidato ao Governo de Pernambuco João Campos. (Reprodução/Instagram)

Em publicação nas redes sociais neste domingo (4), a deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) pediu que apoiadores mantenham em oração sua mãe, Reni Amaral, internada em estado grave após sofrer um acidente durante uma caminhada de campanha no Parque da Independência, em São Paulo, no sábado (3).

"Ela foi imediatamente levada ao Hospital São Camilo, onde foi submetida a uma cirurgia de emergência. Neste momento, ela permanece internada na UTI, em estado estável, porém grave, e aguarda novos exames para avaliar sua evolução após o procedimento", relatou a parlamentar em trecho da publicação. "Peço, de coração, que vocês mantenham minha mãe em suas orações", completou a deputada.

Ontem, enquanto me acompanhava em uma agenda de campanha no Parque da Independência, minha mãe sofreu um acidente e bateu a cabeça no chão. Ela foi imediatamente levada ao Hospital São Camilo, em São Paulo, onde foi submetida a uma cirurgia de emergência. Sou profundamente grata à equipe do hospital e, também, ao Dr. Fernando Gomes, que tem acompanhado de perto o seu atendimento. Neste momento, ela permanece internada na UTI, em estado estável, porém grave, e aguarda novos exames para avaliar sua evolução após o procedimento. Peço, de coração, que vocês mantenham minha mãe em suas orações. — Tabata Amaral 4040 (@tabataamaralsp) October 4, 2026

Reni Amaral é sogra do ex-prefeito do Recife e candidato ao Governo de Pernambuco, João Campos (PSB). Até o momento, o hospital e a assessoria da parlamentar não divulgaram previsão de alta.