"Manipulação eleitoral" ganha força nos EUA com pressão de Trump

Donald Trump, presidente dos EUA (Mandel NGAN/AFP)

Depois do Texas, o estado do Missouri foi mais um em que políticos republicanos iniciaram um processo para alterar os desenhos dos distritos eleitorais dos Estados Unidos, com objetivo de aumentar as cadeiras do partido nas eleições legislativas de 2026.

A prática, conhecida nos EUA como “gerrymandering”, ou “manipulação eleitoral”, em tradução livre, vem ganhando força com a pressão do presidente Donald Trump. Ele exige que estados controlados pelos republicanos alterem os mapas dos distritos eleitorais para aumentar o número de republicanos na Câmara de Representantes do país.

Críticos apontam que a estratégia corrói a democracia estadunidense. O professor emérito de história da Universidade de Brown, dos Estados Unidos, James N. Green, ponderou à Agência Brasil que Trump teme perder a maioria no parlamento em 2026.

“Historicamente, desde 1938, o presidente sempre perde algumas cadeiras na Câmara nas eleições ao Legislativo entre as eleições presidenciais. Ele tem medo de perder o controle da Câmara. A maioria dele é de apenas três deputados republicanos. Se ele perder a Câmara, ele não pode iniciar a análise do orçamento sem o apoio dos democratas”, comentou.