Trump diz que falará com Putin em breve
O presidente americano conversou com Zelensky nesta quinta-feira (4)
Publicado: 04/09/2025 às 22:47
Presidente dos EUA, Donald Trump (SAUL LOEB / AFP)
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que falará em breve com o presidente russo, Vladimir Putin, após ter mantido nesta quinta-feira (4) uma conversa com seu par ucraniano, Volodimir Zelensky, e com líderes europeus.
"Sim, farei isso", disse Trump a uma jornalista que lhe perguntou se falaria em breve com o líder do Kremlin, durante um jantar com destacados executivos do setor de tecnologia nos Estados Unidos.