Trump vai mudar nome da pasta de Defesa para 'Departamento da Guerra'

Presidente dos EUA, Donald Trump (SAUL LOEB / AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, firmará um decreto nesta sexta-feira (5) para que o Departamento de Defesa também seja chamado de Departamento da Guerra, como prometeu recentemente, anunciou a Casa Branca nesta quinta-feira (4).

O decreto busca "restaurar o nome histórico" da pasta e determina que o secretário tome todas as medidas necessárias para "mudar permanentemente o nome do Departamento de Defesa para Departamento da Guerra", segundo informou a Casa Branca em documento proporcionado à AFP.