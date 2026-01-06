Pesquisa revela que 62% das menções nas redes no Brasil apoiam prisão de Maduro

Brasil é o 6º país que mais comentou captura de Maduro; veja dados das redes sociais

Nicolás Maduro, presidente da Venezuela (AFP PHOTO/VENEZUELAN PRESIDENCY/ZURIMAR CAMPOS)

A maior parte dos brasileiros se manifestou de forma favorável à captura de Nicolás Maduro, detido pelos Estados Unidos no último sábado (3), segundo levantamento recente da consultoria Ativaweb com base em publicações feitas nas redes sociais. De acordo com a análise, entre 56% a 62% das menções ao tema no país demonstraram apoio à prisão do líder venezuelano.

Por outro lado, de 20% a 28% das publicações tiveram posicionamento contrário à detenção, enquanto entre 16% e 26% apresentaram tom neutro.

O estudo considerou conteúdos veiculados nos últimos dias em plataformas como Facebook, Instagram, X (antigo Twitter), TikTok e YouTube.

Ainda segundo os dados, o Brasil registrou aproximadamente 2,7 milhões de citações relacionadas ao caso, ocupando a sexta posição no ranking dos países que mais comentaram o assunto nas redes sociais. No cenário global, foram contabilizadas cerca de 36,9 milhões de menções.

Em escala mundial, a tendência de apoio também predominou: 68,4% das publicações analisadas se posicionaram favoravelmente à prisão de Maduro, enquanto 16,7% foram contrárias e 14,9% neutras.

A Ativaweb destacou ainda que a imagem com maior repercussão foi a de Nicolás Maduro usando óculos escuros e fones de ouvido, com mãos e pés algemados, sentado no interior do navio de guerra americano Iwo Jima, que concentrou grande volume de compartilhamentos e comentários nas redes sociais.

Com informações de O Globo.