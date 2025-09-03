Silksong: veja horário de lançamento e preço da aguardada sequência de Hollow Knight

Legião de fãs aguarda o lançamento de um dos games mais esperados de 2025

Silksong (Divulgação/Team Cherry)

Após anos de espera, os fãs de Hollow Knight finalmente poderão se aventurar em Silksong, a esperada sequência do game de 2017.

Anunciado em 2019 e vindo de um desenvolvimento 'misterioso', fãs do game esperavam ansiosamente a cada evento por mais informações, que vieram apenas há algumas semanas, quando a desenvolvedora Team Cherry enfim deu mais detalhes.

Com lançamento previsto para PC, via Steam e Game Pass PC e Ultimate, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S, agora os jogadores vão controlar a personagem Hornet em um novo mundo: Pharloom.

HORÁRIO LANÇAMENTO SILKSONG

Silksong (crédito: Divulgação/Team Cherry)

O Silksong poderá ser jogado a partir das 11h (horário de Brasília), nesta quinta, 4 de setembro.

PREÇO SILKSONG

Silksong (crédito: Divulgação/Team Cherry)

Ainda não se sabe a precificação exata para as plataformas aqui no Brasil, mas a Team Cherry anunciou que o valor do Silksong será de U$ 20, pouco mais de R$ 100 na atual cotação.

Como a Steam costuma localizar o preço praticado em sua loja, ainda é provável que o valor brasileiro seja ainda abaixo dos cem reais. As outras plataformas ainda vão anunciar o valor.