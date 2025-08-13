Hospital, internet grátis e limite de visitantes: Quais são os planos de Virgílio para Fernando de Noronha

Indicado pela governadora Raquel Lyra para administrar Fernando de Noronha foi sabatinado pelos deputados estaduais após cinco meses de espera

Indicado pela governadora Raquel Lyra (PSD) para administrar Fernando de Noronha, Virgílio Oliveira (Foto: Marina Torres/DP Foto)

Após quase cinco meses de adiamento, Virgílio Oliveira passou pela sabatina da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça (CCLJ) da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) na manhã de terça-feira (12). Aos deputados estaduais, o futuro gestor falou dos seus planos para saúde, turismo e disponibilidade de serviços no arquipélago.

A sabatina durou cerca de uma hora e terminou com a aprovação do colegiado para que Virgílio administre Fernando de Noronha. Agora, ele só aguarda a aprovação em plenário, que foi adiada por falta de quórum na terça.

Filho do deputado federal Waldemar Oliveira, Virgílio foi o indicado pela governadora Raquel Lyra (PSD), em março – em um movimento para contemplar o Avante na gestão estadual. A aprovação do nome, no entanto, ficou travada na Alepe, em resposta dos deputados pelo não pagamento de emendas parlamentares

Em maio, Virgílio foi nomeado administrador-adjunto e, na prática, já atua em Noronha desde então. Na Alepe, entre outros temas, ele respondeu a questões sobre o Hospital São Lucas e do Salvaero; o aumento do número máximo de visitantes da ilha e a restauração de pontos turísticos e do Centro Histórico.



1 / 3 2 / 3 3 / 3 < >

Hospital São Lucas e Salvaero

Os deputados Diogo Moraes (PSB) e Gilmar Júnior (PV) – que não é membro da CCLJ, mas participou da sabatina – apontaram problemas na saúde do arquipélago e questionaram Virgílio sobre os planos da sua gestão para requalificar o Hospital São Lucas, que estaria carente de insumos e materiais básicos para serviços hospitalares. “Não tinha sequer um gasômetro quando eu visitei”, disse Gilmar, que realizou uma vistoria em Noronha recentemente.

Em resposta, Virgílio afirmou que todo o hospital, incluindo o ambulatório, deve passar por uma reforma estrutural. Além disso, a gestão planeja reativar o centro cirúrgico de baixa complexidade e ampliá-lo para se tornar um centro de média complexidade.

O gestor-adjunto também disse que uma nova ambulância já foi adquirida para o hospital e prometeu contratar novos profissionais de diversas áreas da saúde em setembro. Outras ações previstas incluem a implantação de serviços de urgência e emergência odontológicas, além da construção de uma casa de apoio para gestantes noronhenses no Recife.

Um problema levantado por Gilmar Júnior, não foi respondido por Virgílio, foi o acúmulo de funções de profissionais do hospital. De acordo com o deputado, funcionários da unidade também estariam operando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Moraes apontou, também, o déficit no transporte médico aéreo no arquipélago, o chamado Salvaero. Pela falta de uma aeronave própria, o serviço acaba demorando a chegar a quem precisa de atendimento urgente.

Virgílio afirmou que a gestão está buscando, junto ao Ministério da Defesa, uma aeronave da Força Aérea (FAB) que fique baseada em Fernando de Noronha. Outras alternativas também estão sendo estudadas.

“Ainda estamos tendo tratativas, mas independentemente da nossa solicitação ser atendida ou não pelo Ministério da Defesa, estamos determinados a buscar o baseamento dessa aeronave, seja por recurso próprio, do Estado, por emenda parlamentar, visitando o Ministério da Saúde ou até mesmo o Ministério da Justiça, que muitas vezes apreende aeronaves utilizadas para tráfico de drogas”, disse o administrador.

Número de visitantes

Os deputados João Paulo (PT) e Gilmar Júnior questionaram o gestor sobre a possibilidade de aumentar o número máximo de visitantes mensais no arquipélago, visando aumentar o fluxo de turistas. Hoje, Fernando de Noronha suporta 11 mil visitantes por mês, e 132 mil por ano, para garantir a sustentabilidade da ilha.

Virgílio afirmou que o aumento desse número é um objetivo, mas que não pode ser feito sem desrespeitar o meio ambiente, que é o “maior atrativo turístico” da ilha.

“Está sendo realizado um novo estudo, através de um Plano de Gestão Sustentável Integrada (PGSI), realizado pelo ICMBio e pelo CPRH, que nos dará novas diretrizes dessa capacidade de suporte. Temos um comitê de acompanhamento desses critérios”, afirmou.

Internet gratuita

O administrador-adjunto também compartilhou os planos da gestão para a melhora no sinal de internet em Noronha, alvo de críticas frequentes de turistas e moradores. Segundo Virgílio, dois totens de amplificador de sinal 4G e 3G já foram instalados, e mais dez estão previstos.

Além disso, serão feitos 30 pontos de wi-fi Starlink, via satélite. “26 pontos serão adquiridos através do ‘PE Conectado’ e quatro serão através de uma ata da educação do estado do Pará, que a gente foi atrás e conseguiu a lei”, explicou.

Aeroporto

Uma das obras de maior visibilidade em Noronha hoje é a reforma do aeroporto. De acordo com Virgílio, a etapa atual, com previsão de entrega para esta semana, é a requalificação da área de taxiamento dos aviões, que não acontecia “há 20 anos”. A próxima etapa é a pista de pouso.

“A pista tem 45m de largura. Foi realizado já o eixo central, que tem 18m, e faltam os dois eixos laterais. Em paralelo, também está sendo realizada a reforma do terminal, que passará a ter de 1.100 m² a 3.300 m², ou seja, será uma triplicação”, afirmou.

Defesa Civil e guarda-vidas

Um dos planos da gestão de Virgílio para a ilha é a implementação de uma Defesa Civil própria. “Nós já temos um local para a Defesa Civil. Já temos também os membros que vão compor a Defesa Civil, eles precisam apenas realizar os cursos de qualificação”.

Outra questão de segurança apontada pelos deputados é o déficit de guarda-vidas nas praias de Noronha. “Junto ao setor de fiscalização e infraestrutura, já estamos viabilizando formas de contratação de guarda-vidas civis para colocar uma dupla em cada praia que tenha o maior índice de afogamento, principalmente a do Boldró, que é a correnteza mais forte”, explicou Oliveira.

Educação

Durante a sabatina, Virgílio expôs o que tem feito na educação da ilha. Desde que assumiu a administração-adjunta, iniciou um curso tecnólogo em educação ambiental em parceria com o Instituto Federal de Pernambuco (IFPE), e abrirá um curso de bacharelado em Ciências da Informação junto à Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) no próximo mês.

Além disso, a gestão fechou um convênio com o IFPE para levar, no próximo ano, três novos cursos de nível técnico para o arquipélago. São eles de técnico de informática, guia turístico e eletricista com foco em energias renováveis.

Outras ações da gestão na educação envolvem reforma da escola de referência em ensino médio (EREM), a ampliação da casa de apoio ao estudante, a criação do centro de formação esportiva, a reforma da biblioteca distrital, a contratação de novos profissionais da área e a reforma dos alojamentos para professores e estudantes.

Ainda, cinco novos ônibus escolares devem chegar à ilha na próxima semana. Outro objetivo do novo administrador é a implementação do ensino fundamental 1 e 2 na EREM.

Infraestrutura e Pavimentação

Questionado sobre infraestrutura por João Paulo e Débora Almeida (PSDB), Virgílio relatou que esteve reunido com o presidente nacional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) para falar sobre o recapeamento da BR-363 com asfalto quente. A obra deve ser feita ainda este ano.

Além disso, ele projetou que as vias centrais da ilha também serão recapeadas com asfalto quente, enquanto as vias que levam às praias serão pavimentadas com blocos intertravados – nas palavras dele, “o material mais ecológico indicado pelos ambientalistas”.

“Realizaremos não só a pavimentação como toda a drenagem das vias, dando maior conforto e acessibilidade tanto para os moradores quanto para os turistas”, declarou.

A área do Palácio São Miguel, sede da administração e ponto turístico da ilha, também deve ser pavimentada. O local, entretanto, depende do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) para ser recuperado.

“O centro histórico é uma área do Iphan. Já estamos buscando contato para realizar a recuperação daqueles paralelepípedos em frente ao palácio”, disse Virgílio.

Tratamento da água e destinação de resíduos

A distribuição de água em Noronha e a destinação do lixo e de resíduos foi levantada por Débora Almeida. Segundo Virgílio, hoje o tratamento da água acontece via dessalinização feita pela Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), mas a ideia é ampliar o processo investindo em sistemas de captação e armazenamento de água, e no aumento do número de poços. Segundo a Compesa, há seis poços profundos para captação de água na ilha atualmente.

Ainda, a gestão buscou a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) para viabilizar doações de cisternas para moradores captarem a água da chuva.

Sobre os resíduos, Virgílio elogiou a multinacional Ambipar, nova responsável pela gestão do lixo em Noronha. “Me apresentaram todo o planejamento deles para a questão de resíduos e realmente é uma empresa que eu acredito que vai revolucionar o tratamento na ilha”, afirmou.



Matriz Energética

O deputado Wanderson Florêncio (UB) abordou a transição energética na ilha. De acordo com Virgílio, há um investimento do governo estadual junto à Neoenergia, na ordem de R$ 360 milhões, que prevê a transição de toda a matriz energética do diesel para a energia solar, mais renovável e sustentável.

“O Programa Noronha Verde é importantíssimo para a gente atender ao Ministério de Minas e Energia, que expediu em novembro de 1924 uma portaria determinando que a ilha atinja 85% de descarbonização”, disse Virgílio.

Os outros 15%, segundo o gestor, podem ser alcançados pela pirólise, forma de produção de energia através de resíduos. “Ajudamos na questão do lixo na ilha e ajuda também a ter uma energia 100% limpa e renovável”.