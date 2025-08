Sabatina do administrador de Fernando de Noronha será próxima terça

Sabatina do advogado Virgílio Oliveira acontecerá na Comissão de Constituição, Legislação e Justiça da Alepe

Virgílio Oliveira é indicado para assumir Fernando de Noronha ( Foto: Felipe Fagundes/Divulgação)

A aguardada sabatina com o indicado como administrador-geral de Fernando de Noronha, o advogado Virgílio Oliveira, foi marcada para a próxima terça-feira (12), na Comissão de Constituição, Legislação e Justiça (CCLJ) da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe).

Virgílio, que ocupa o cargo de administrador-geral adjunto da ilha, foi indicado pelo Governo de Pernambuco em março deste ano, quando a administradora interina Nathalie Mendonça deixou o cargo, antes ocupado por Thallyta Figueirôa. A sabatina deveria ter acontecido no prazo de 15 dias após a indicação, porém não chegou a ser pautada devido ao impasse na autorização da contratação do empréstimo de R$ 1,5 bilhão pelo governo do estado.

Se aprovado pela Comissão, o nome será avaliado pelos parlamentares em plenário, sendo necessária a aprovação de maioria simples e nominal. De acordo com o presidente da Alepe, deputado Álvaro Porto (PSDB), a votação no plenário também deve acontecer ainda na terça, segundo acordado com o deputado estadual Coronel Alberto Feitosa (PL), que preside a CCLJ.

O Chefe da Casa Civil, Túlio Vilaça e Socorro Pimentel (UB), a líder do governo na Casa também foram informados da decisão.

Virgílio Oliveira é advogado, formado em direito pela Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), e pós-graduado em em direito civil e direito processual civil pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e já atuou como assessor na 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Pernambuco.