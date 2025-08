Virgílio Oliveira será sabatinado na Alepe na próxima terça (12)

A Comissão de Constituição, Legislação e Justiça da Assembleia Legislativa de Pernambuco marcou para a reunião da próxima semana a sabatina do indicado como administrador-geral de Fernando de Noronha, Virgílio Oliveira, que tem atuado na ilha como adjunto.

De acordo com o presidente da CCLJ, deputado Coronel Alberto Feitosa (PL), a sabatina acontecerá na manhã da terça (12) e o combinado com o presidente da Alepe, deputado Álvaro Porto (PSDB), é de que na tarde do mesmo dia a indicação seja votado em plenário.

Feitosa disse que falou por telefone com o secretário da Casa Civil, Túlio Vilaça, e com a líder do governo na Casa, Socorro Pimentel (UB), informando sobre a decisão. O parlamentar também conversou com o deputado federal Waldemar Oliveira (Avante), que é pai de Virgílio, e com o próprio administrador.

O deputado Waldemar Borges (PSB), se posicionou durante a reunião, afirmando que concorda com a data da sabatina, que apresentará o relatório, mas que não vai se fazer presente justamente pela questão de coerência, já que ele é autor da proposta que pede eleições diretas para o cargo de administrador do arquipélago. Neste caso, o primeiro suplente do bloco PSB-PSOL-Republicanos que chegar a reunião é quem assume a vaga e tem direito a voto.