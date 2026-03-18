Miguel Coelho aceita convite de Raquel Lyra para ser candidato a Senador

Miguel Coelho (Divulgação)

O presidente estadual do União, Miguel Coelho, aceitou o convite da governadora Raquel Lyra (PSD) para ser candidato a senador, na reunião que tiveram, nesta quarta-feira (18). Ao Blog Dantas Barreto, ele disse que esse entendimento foi avaliado pelo presidente nacional do seu partido e futuro presidente da Federação União Progressista. Dia 26 o TSE vai homologar a junção do União com o PP e o comando nacional decidirá a aliança em Pernambuco, caso não haja consenso com o deputado Eduardo da Fonte.

Questionado se houve rompimento com o prefeito João Campos (PSB), Miguel disse que foi o contrário. “Romperam com a gente. Fizeram um movimento em detrimento da gente com Eduardo da Fonte, Marília Arraes e Silvio Costa Filho. Mas agora o União Brasil está pacificado”, disse Miguel Coelho. O deputado Mendonça Filho, que já defendia o apoio a Raquel Lyra, participou ativamente desse processo.

Miguel disse que vai trabalhar para que a federação tome a decisão conjunta, apesar de a relação entre Raquel e Eduardo da Fonte estar desgastada devido as negociações dele com Campos. Ontem teve exonerações de aliados do progressista e amanhã haverá mais.

“Eduardo poderá ser o presidente da Federação em Pernambuco e eu vou ser o vice, não tem problema. Mas se houver divisão é a direção nacional que vai decidir. E o presidente da federação será Antônio Rueda. No estatuto não está escrito que o presidente estadual da federação terá autonomia”, ressaltou Miguel Coelho.

Raquel Lyra declarou, em nota, que “Desde o primeiro dia da nossa gestão fazemos um trabalho grande e de diálogo”. “A aliança com o União Brasil representa o crescimento de Pernambuco, o compromisso com cada recanto do nosso estado e o futuro grandioso que nós estamos construindo para os pernambucanos”, acrescenta a governadora.