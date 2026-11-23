Com mercado brasileiro de data centers em expansão e investimentos estimados em US$ 8 bilhões em 2026, Surfix aposta na descentralização tecnológica e na oferta de serviços de alta disponibilidade a partir de Pernambuco

Empresas pernambucanas encontram soluções regionais para hospedar sistemas e manter operações no ar (Divulgação)

A expansão da inteligência artificial, dos serviços em nuvem e da digitalização das empresas está mudando a geografia da infraestrutura tecnológica no Brasil. Embora São Paulo ainda concentre a maior parte da capacidade instalada de data centers, o Nordeste começa a ganhar espaço nas decisões de investimento e na contratação de serviços digitais.

Em Pernambuco, empresas de setores como saúde, finanças, indústria, varejo e serviços essenciais encontram alternativas regionais para hospedar sistemas, armazenar informações e manter operações críticas em funcionamento.

O movimento acompanha o crescimento do mercado brasileiro de data centers. Segundo o relatório Data Center Brasil 2026, da consultoria imobiliária JLL, o setor deve receber aproximadamente US$ 8 bilhões em investimentos neste ano.

O estudo também aponta que o mercado nacional cresceu, em média, 15% ao ano desde 2012, multiplicando por seis seu tamanho nesse período.

Apesar da expansão, a infraestrutura permanece concentrada. De acordo com a JLL, São Paulo responde por 38% da capacidade instalada em megawatts no Brasil.

A distribuição reforça o debate sobre a importância de ampliar a presença de estruturas tecnológicas em outras regiões, especialmente diante do crescimento das operações digitais e da necessidade de reduzir a dependência de poucos polos.

Para Aresk Melo, CEO da Surfix Cloud & Data Center, empresa pernambucana com mais de duas décadas de atuação no setor de tecnologia, a localização da infraestrutura passou a integrar o planejamento estratégico das organizações.

“Durante muito tempo, empresas do Nordeste recorreram aos grandes centros do país para contratar infraestrutura tecnológica. Esse cenário está mudando. Hoje, existe uma demanda por serviços mais próximos das operações, com atendimento especializado, conectividade e capacidade de resposta. A infraestrutura digital também precisa acompanhar o desenvolvimento econômico das regiões”, afirma.

Nesse cenário, a Surfix tem buscado consolidar Pernambuco como um polo de infraestrutura digital de alta disponibilidade.

A companhia opera, no Recife, o primeiro e único data center do estado com certificação internacional Tier III Constructed Facility, concedida pelo Uptime Institute, conforme informações divulgadas pela empresa em janeiro de 2026.

“A decisão de contratar infraestrutura não deve considerar apenas onde os servidores estão instalados. É necessário avaliar a disponibilidade dos sistemas, a segurança dos dados, a capacidade de expansão e o suporte oferecido ao cliente. Para empresas que dependem de tecnologia durante toda a operação, uma interrupção pode representar perda de faturamento, atraso em atendimentos e comprometimento de serviços”, explica Aresk Melo.

A proximidade geográfica também pode representar uma vantagem em determinadas aplicações.

Sistemas que exigem respostas rápidas, como plataformas de atendimento em tempo real, processamento de transações e soluções de inteligência artificial, podem se beneficiar de arquiteturas que reduzam a distância percorrida pelos dados.

Esse ganho, no entanto, depende da conectividade e da configuração das redes utilizadas.

Em setembro, a Surfix anunciou uma parceria com a Eletronet para conectar seu data center no Recife à rede nacional da operadora, ampliando as possibilidades de interligação com outros centros de infraestrutura, incluindo Fortaleza e São Paulo.

A iniciativa também permite acesso a serviços de transporte de dados, trânsito IP e proteção contra ataques de negação de serviço.

Segundo o CEO, a conectividade entre diferentes localidades é tão importante quanto a existência de estruturas regionais.

“Ter infraestrutura em Pernambuco não significa trabalhar de forma isolada. Pelo contrário, as empresas precisam de conexões confiáveis com outros mercados, provedores e ambientes tecnológicos. O diferencial está em combinar uma estrutura regional com acesso a redes nacionais, permitindo que o cliente tenha proximidade no atendimento sem abrir mão da integração com outros centros”, destaca.

A descentralização também pode favorecer a diversificação de fornecedores e a adoção de arquiteturas híbridas, nas quais empresas combinam infraestrutura própria, serviços regionais e grandes plataformas de nuvem.

Para a Surfix, o cenário reforça a importância de ampliar o acesso à infraestrutura tecnológica fora dos centros tradicionalmente concentradores de investimentos.

“O Nordeste tem empresas competitivas, profissionais qualificados e um mercado que demanda cada vez mais tecnologia. Nosso objetivo é mostrar que as empresas podem encontrar em Pernambuco soluções de alta disponibilidade, segurança e conectividade, com padrões internacionais de operação”, conclui Aresk Melo.

