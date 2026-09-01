Surfix e Eletronet firmam parceria para aumentar a conectividade local

A parceria amplia o acesso de empresas, operadoras e provedores do Nordeste aos principais pontos de troca de tráfego e hubs digitais do país

A esquerda, Cassio Ricardo Lehmann, CRO da Eletronet, a direita, Dárcio Macêdo, VP de Marketing e Relações Institucionais da Surfix (Divulgação)

Desenvolvido para acompanhar o crescimento da demanda por serviços digitais no Nordeste, o Data Center da Surfix é o primeiro e único de Pernambuco a possuir o certificado Tier III Facility, que atesta a confiabilidade e a alta disponibilidade de sua operação.

Foi esse padrão de qualidade que atraiu a Eletronet, referência em telecomunicações no país, para firmar parceria com a empresa. A partir de julho, serviços como Trânsito IP, proteção Anti-DDoS e Transporte de Dados estão cada vez mais perto dos pernambucanos.

“A presença da Eletronet amplia a infraestrutura do nosso Data Center ao incorporar uma rede nacional de alta capacidade às opções já disponíveis no ambiente. Para os clientes, isso representa maior flexibilidade para estruturar rotas, interligar unidades e desenvolver projetos que exigem continuidade e desempenho”, afirma Dárcio Macêdo, VP de Marketing e Relações Institucionais da Surfix.

Fundada em 1998, a Eletronet é uma das principais fornecedoras de infraestrutura óptica do Brasil. Atualmente, sua rede possui 18 mil quilômetros de fibra óptica ao longo de 18 estados, além de 170 Edge Data Centers. Até o fim de 2026, essa estrutura será ampliada para 26 mil quilômetros de rotas, em 23 estados, totalizando 255 Edge Data Centers.

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“Recife é um dos principais polos digitais do Nordeste e ocupa uma posição estratégica na infraestrutura de conectividade do país. Com a parceria com a Surfix, aproximamos ainda mais nossa rede dos clientes da região e ampliamos as possibilidades de conexão entre a capital pernambucana, importantes hubs digitais, como Fortaleza e São Paulo, e os principais pontos de troca de tráfego do país”, afirma Cassio Ricardo Lehmann, CRO da Eletronet.

Macêdo comenta que a diversidade de operadoras e maneiras de se interligar é essencial para reduzir riscos e aumentar a resiliência das operações instaladas no local. “Essa integração reduz a dependência de pontos únicos de falha e aproxima as operações instaladas no Recife de importantes redes e ecossistemas digitais do país, contribuindo para consolidar o Data Center como um hub regional de interconexão”, explica.

Localizada no Recife, a Surfix Cloud & Data Center oferece um ecossistema integrado de infraestrutura crítica, Cloud, Cibersegurança, Conectividade e Telefonia Digital. Sua operação combina disponibilidade, segurança e resiliência para atender empresas e instituições que dependem de ambientes tecnológicos confiáveis e preparados para sustentar operações críticas.

