Superliga no Recife: Dani Lins vive noite especial com vitória e prêmio de melhor em quadra

Dani Lins, levantadora do Sesi (@glau_peixoto)

A levantadora Dani Lins protagonizou uma noite marcante nesta sexta-feira (20), ao retornar ao Ginásio do Geraldão, no Recife, cidade onde nasceu e deu os primeiros passos no voleibol. Diante de um público expressivo e com forte presença familiar nas arquibancadas, a levantadora comandou o Sesi Bauru em uma vitória por 3 sets a 2 sobre o Gerdau Minas.

Com atuação decisiva, Dani foi eleita a melhor em quadra e teve papel fundamental na virada da equipe paulista, distribuindo jogadas com precisão e exercendo liderança nos momentos mais delicados do jogo. Mais do que o resultado, a partida ganhou contornos especiais pelo simbolismo do retorno à sua terra natal após anos longe, transformando o duelo em uma celebração pessoal e esportiva.

Ao fim do confronto, visivelmente emocionada, a levantadora destacou o peso daquele momento. “Estou muito feliz de vir jogar aqui depois de anos que eu não vinha. Agradeci muito as meninas, porque eu queria muito uma vitória aqui. Minha família está aqui vendo de pertinho, veio todo mundo para estarmos juntos, e isso torna tudo ainda mais especial”, afirmou a atleta.

Dani também comentou sobre a disputa nas arquibancadas e a interação com o público durante o jogo. “Vimos que tinha muita gente torcendo para o Minas, mas eu falei que também tínhamos torcida. Comecei a chamar o pessoal, e todo mundo começou a vibrar com a gente. Conseguimos trazer mais apoio para o nosso lado. Mas foi um jogo bonito, quem pagou ingresso viu um 3 a 2 emocionante”, destacou.

O confronto, além de marcar o desempenho individual da atleta, reforçou a importância do Geraldão como palco de grandes eventos esportivos e evidenciou a forte conexão entre o voleibol e o público pernambucano.

