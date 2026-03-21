Bernardinho celebra reencontro com o Geraldão e exalta papel de Recife no vôlei
Do passado ao presente: multicampeão Bernardinho celebra volta ao Geraldão no Recife
Publicado: 21/03/2026 às 16:51
Bernardinho, técnico do Flamengo (Rafael Vieira)
O Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães, o Geraldão, recebeu novamente grandes partidas da Superliga Feminina, marcando o retorno de Recife à rota do voleibol nacional. Uma das partidas contou com a presença de um dos maiores nomes da história do esporte: Bernardo Rocha de Rezende, o multicampeão Bernardinho.
O técnico reforçou que o retorno ao ginásio representa não apenas uma lembrança pessoal, mas também uma oportunidade de inspirar os jovens atletas locais.
“Estamos onde o voleibol começa, com uma torcida apaixonada, e tantos jovens querendo chegar. Eu acho muito importante estarmos aqui”, completou Bernardinho. Segundo ele, o Geraldão sempre teve um papel simbólico para os atletas: um lugar que transmite energia positiva e que já formou diversos campeões nacionais e internacionais.
O técnico também enfatizou a relevância do evento para a capital pernambucana. “Poder voltar aqui, com duas noites de voleibol, isso é muito importante. Espero voltar mais vezes”, ressaltou. A presença de Bernardinho, além de fortalecer a visibilidade da Superliga, reforça o prestígio do Geraldão como um espaço histórico do voleibol brasileiro.
Com uma trajetória marcada por títulos e conquistas, Bernardinho comandou a Seleção Brasileira Masculina de Voleibol, conquistando medalhas de ouro em Atenas 2004 e Pequim 2008, além de pratas em Sydney 2000 e Londres 2012. Ele também liderou o país em grandes títulos, consolidando o Brasil como potência mundial. No cenário da Superliga Masculina, Bernardinho conquistou 12 títulos.
O retorno do Geraldão aos grandes eventos do voleibol não apenas celebra sua história, mas incentiva uma nova geração de atletas e fãs do esporte a acompanhar de perto as grandes competições.