Bernardinho celebra reencontro com o Geraldão e exalta papel de Recife no vôlei

Bernardinho, técnico do Flamengo (Rafael Vieira)

O Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães, o Geraldão, recebeu novamente grandes partidas da Superliga Feminina, marcando o retorno de Recife à rota do voleibol nacional. Uma das partidas contou com a presença de um dos maiores nomes da história do esporte: Bernardo Rocha de Rezende, o multicampeão Bernardinho.

“A vitória é importante, mas estar aqui é ainda mais importante”, destacou Bernardinho. “Para mim, principalmente, que fiz parte da geração de prata que veio muito aqui no Geraldão. Para nós, era um lugar que trazia energias boas. Viajar para campeonatos passando por aqui era especial.”

O técnico reforçou que o retorno ao ginásio representa não apenas uma lembrança pessoal, mas também uma oportunidade de inspirar os jovens atletas locais.

“Estamos onde o voleibol começa, com uma torcida apaixonada, e tantos jovens querendo chegar. Eu acho muito importante estarmos aqui”, completou Bernardinho. Segundo ele, o Geraldão sempre teve um papel simbólico para os atletas: um lugar que transmite energia positiva e que já formou diversos campeões nacionais e internacionais.

O técnico também enfatizou a relevância do evento para a capital pernambucana. “Poder voltar aqui, com duas noites de voleibol, isso é muito importante. Espero voltar mais vezes”, ressaltou. A presença de Bernardinho, além de fortalecer a visibilidade da Superliga, reforça o prestígio do Geraldão como um espaço histórico do voleibol brasileiro.

Com uma trajetória marcada por títulos e conquistas, Bernardinho comandou a Seleção Brasileira Masculina de Voleibol, conquistando medalhas de ouro em Atenas 2004 e Pequim 2008, além de pratas em Sydney 2000 e Londres 2012. Ele também liderou o país em grandes títulos, consolidando o Brasil como potência mundial. No cenário da Superliga Masculina, Bernardinho conquistou 12 títulos.

O retorno do Geraldão aos grandes eventos do voleibol não apenas celebra sua história, mas incentiva uma nova geração de atletas e fãs do esporte a acompanhar de perto as grandes competições.

