Superliga Feminina no Recife: Sesi Bauru e Minas protagonizam duelo de peso no Geraldão
Sesi Bauru e Minas fazem duelo decisivo da Superliga Brasileira de Voleibol Feminino no Recife
Publicado: 20/03/2026 às 11:23
Geraldão (Rafael Vieira)
Após uma noite de bom público e clima de festa na Superliga Feminina, o Recife volta a receber mais um grande espetáculo do voleibol nacional. O segundo jogo na capital pernambucana promete ainda mais emoções ao colocar frente a frente duas das principais candidatas ao título: Sesi Bauru e Minas Tênis Clube.
O duelo reúne duas das principais equipes da competição em um momento crucial da fase classificatória. O Sesi Bauru entra em quadra com o objetivo de melhorar sua posição na tabela. A equipe paulista ainda sonha com a quarta colocação, atualmente ocupada pelo Osasco, mas depende de uma combinação de resultados para alcançar o feito.
Do outro lado, o Minas Tênis Clube entra em quadra pressionado após perder a liderança da competição, o que aumenta ainda mais a importância do confronto. A equipe mineira precisa da vitória para superar o Flamengo na tabela e, assim, retomar a primeira colocação, chegando embalada e com moral para a sequência do torneio.
Um dos destaques da partida será o retorno da levantadora Dani Lins ao Recife. Campeã olímpica nos Jogos Olímpicos de Londres 2012, a atleta pernambucana reencontra sua cidade natal e deve contar com o apoio da torcida local.
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Pelo lado do Minas, a experiente central Thaisa Daher, bicampeã olímpica, lidera a equipe em busca de mais um resultado positivo. O elenco ainda conta com nomes importantes como Nyeme Costa e Pri Daroit, reforçando o alto nível técnico do confronto.
Além das atletas consagradas, o jogo também será oportunidade para observar jovens promessas do voleibol brasileiro, como Julia Kudis, do Minas, e Helena, do Flamengo, que vêm ganhando espaço e projetando o futuro da modalidade no país.
Com ingredientes que vão desde a disputa direta por posições na tabela até o fator emocional dentro de quadra, o confronto no Geraldão reúne todos os elementos de um grande espetáculo esportivo.