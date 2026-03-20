Superliga Feminina no Recife: Sesi Bauru e Minas protagonizam duelo de peso no Geraldão

Geraldão (Rafael Vieira)

Após uma noite de bom público e clima de festa na Superliga Feminina, o Recife volta a receber mais um grande espetáculo do voleibol nacional. O segundo jogo na capital pernambucana promete ainda mais emoções ao colocar frente a frente duas das principais candidatas ao título: Sesi Bauru e Minas Tênis Clube.

A partida será disputada nesta sexta-feira (20), às 19h30, no Ginásio Geraldo Magalhães (Geraldão), que vem se consolidando como um importante palco esportivo do país. A expectativa é, novamente, de arquibancadas lotadas e um ambiente vibrante, reforçando a forte conexão entre o público pernambucano e o esporte.

O duelo reúne duas das principais equipes da competição em um momento crucial da fase classificatória. O Sesi Bauru entra em quadra com o objetivo de melhorar sua posição na tabela. A equipe paulista ainda sonha com a quarta colocação, atualmente ocupada pelo Osasco, mas depende de uma combinação de resultados para alcançar o feito.

Do outro lado, o Minas Tênis Clube entra em quadra pressionado após perder a liderança da competição, o que aumenta ainda mais a importância do confronto. A equipe mineira precisa da vitória para superar o Flamengo na tabela e, assim, retomar a primeira colocação, chegando embalada e com moral para a sequência do torneio.

Um dos destaques da partida será o retorno da levantadora Dani Lins ao Recife. Campeã olímpica nos Jogos Olímpicos de Londres 2012, a atleta pernambucana reencontra sua cidade natal e deve contar com o apoio da torcida local.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão

Pelo lado do Minas, a experiente central Thaisa Daher, bicampeã olímpica, lidera a equipe em busca de mais um resultado positivo. O elenco ainda conta com nomes importantes como Nyeme Costa e Pri Daroit, reforçando o alto nível técnico do confronto.

Além das atletas consagradas, o jogo também será oportunidade para observar jovens promessas do voleibol brasileiro, como Julia Kudis, do Minas, e Helena, do Flamengo, que vêm ganhando espaço e projetando o futuro da modalidade no país.

Com ingredientes que vão desde a disputa direta por posições na tabela até o fator emocional dentro de quadra, o confronto no Geraldão reúne todos os elementos de um grande espetáculo esportivo.