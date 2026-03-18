Geraldão se prepara para receber Superliga Feminina de Vôlei, no Recife

O ginásio receberá dois jogos da principal competição da modalidade no país, nesta quinta-feira (19) e sexta-feira (20)

Ginásio Geraldão, no Recife (Marina Torres / DP Foto)

O ginásio do Geraldão já vem recebendo os últimos ajustes na preparação para receber a Superliga Feminina de Vôlei. A cidade do Recife sediará, por dois dias seguidos, jogos da principal competição da modalidade no país.

Na tarde desta quarta-feira (18), o Geraldão passou pela envelopagem da quadra e ajustes em torno do ginásio para receber os jogos que marcam o seu retorno a grandes eventos de vôlei. Antes, o ginásio já foi palco das finais da Superliga feminina e masculina, além do Sul-Americano disputado pela Seleção Brasileira.

Já nesta quinta-feira (19), às 21h, o Renasce Sorocaba enfrenta o líder Sesc Flamengo, que conta com a maior pontuadora da competição, a norte-americana Simone Lee, e a medalhista olímpica Tainara Santos, pela seleção brasileira nos Jogos de Paris 2024.

Na sexta-feira (20), o duelo será entre SESI Bauru, com a levantadora pernambucana e campeã olímpica em Londres 2012, Dani Lins, e o Gerdau Minas, que tem no elenco a bicampeã olímpica Thaísa Daher (Pequim 2008 e Londres 2012) e a central da seleção brasileira Júlia Kudiess.

Os ingressos estão à venda pela internet, no site bancadoingresso.com.br, e presencialmente nas lojas ArenaFit (Shopping RioMar) e Jorge Bischoff (Shopping Recife).

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