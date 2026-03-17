Dani Lins, Thaisa e Bernardinho: Recife vira palco de estrelas da Superliga Feminina de Vôlei
Superliga Feminina: Recife recebe grandes nomes e promessas do vôlei
Publicado: 17/03/2026 às 11:35
Superliga Feminina de Vôlei (Rafael Vieira/DP Foto e Divulgação/Sesc, Flamengo e Minas)
O Recife vai se tornar palco de grandes emoções na Superliga Feminina, reunindo estrelas consagradas e jovens talentos promissores do voleibol brasileiro. Com rodada dupla no Geraldão, na quinta e sexta-feira, a cidade receberá atletas de destaque, incluindo Dani Lins e Thaisa, campeãs olímpicas, e o multicampeão técnico Bernardinho.
No segundo duelo, o mais aguardado da rodada, o Sesi Bauru enfrenta o Gerdal Minas. Entre as atrações está a pernambucana Dani Lins, campeã olímpica em Londres 2012, que retorna à sua cidade-natal para disputar a partida. Do lado mineiro, atual líder da Superliga, a equipe contará com a experiente Thaisa Daher, bicampeã olímpica, prometendo um confronto de alto nível para os fãs de voleibol.
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Além das estrelas, o evento também trará novas promessas da modalidade: Julia Kudis, do Minas, e Helena, do Flamengo, jovens que já fazem parte da seleção brasileira, prometendo brilhar nas quadras e renovar o cenário do voleibol nacional.
Com a combinação de experiência e juventude, o Recife se prepara para ser o centro das atenções do voleibol feminino, oferecendo partidas eletrizantes para os fãs da Superliga.