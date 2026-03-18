Recife recebe jogos da Superliga Feminina de Vôlei com arrecadação solidária

Recife, PE, 05/09/2025 - TREINO DE GINASTICA - Imagens do treino de ginastica antes do inicio do Campeonato Brasileiro de Ginasticas Artística no Geraldão, zona sul do Recife(PE). (Rafael Vieira)

O Recife sediará dois jogos da Superliga Feminina de Vôlei, principal competição da modalidade no país, nos dias 19 e 20 de março, no Geraldão. O evento terá uma ação solidária: torcedores que doarem alimentos não perecíveis terão desconto nos ingressos.

O evento, realizado com apoio da Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Esportes (SESP) e da Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome (SAS), terá uma ação solidária: torcedores que doarem 2 kg de alimentos não perecíveis na entrada do ginásio garantem 50% de desconto no valor do ingresso. As doações serão destinadas ao Banco de Alimentos do Recife, que atende mais de 26 mil pessoas em situação de vulnerabilidade social e alimentar.

“Mais uma vez o Recife recebe uma competição de nível nacional, reforçando o papel da cidade no incentivo ao esporte e na promoção de grandes eventos. Além de proporcionar ao público a chance de acompanhar equipes e atletas de alto rendimento, a iniciativa também cumpre um papel social importante, associando o espetáculo esportivo a uma ação concreta de combate à fome”, afirma o secretário de Esportes do Recife, Eriberto Filho.

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No primeiro jogo, quinta-feira (19), o Renasce Sorocaba enfrenta o líder Sesc Flamengo, que conta com a maior pontuadora da competição, a norte-americana Simone Lee, e a medalhista olímpica Tainara Santos, da seleção brasileira em Paris 2024.

Na sexta-feira (20), o duelo será entre SESI Bauru, com a levantadora pernambucana campeã olímpica Dani Lins (Londres 2012), e o Gerdau Minas, que tem no elenco a bicampeã olímpica Thaísa Daher (Pequim 2008 e Londres 2012) e a central da seleção brasileira Júlia Kudiess.

Os ingressos estão à venda pela internet, no site bancadoingresso.com.br

, e presencialmente nas lojas ArenaFit (Shopping RioMar) e Jorge Bischoff (Shopping Recife).

“Parcerias como essa mostram a força do esporte para mobilizar a população em torno de uma causa essencial, que é o combate à fome. Cada doação fortalece o Banco de Alimentos e amplia o alcance das ações que garantem comida na mesa de milhares de famílias no Recife”, ressalta a secretária de Assistência Social e Combate à Fome, Edivania Arcanjo.