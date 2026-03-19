Sesc RJ Flamengo enfrenta Renasce Sorocaba pela Superliga Feminina no Recife

Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães, o Geraldão (Rafael Vieira/DP Foto)

O Geraldão promete ser palco de muita emoção na Superliga Feminina de Vôlei. Nos próximos dois dias, Recife receberá dois jogos da competição. A abertura acontece nesta quinta-feira (19), às 21h, quando o Sesc RJ Flamengo enfrenta o Renasce Sorocaba pela 10ª rodada do returno, em um duelo que coloca frente a frente o vice-líder e o lanterna da tabela. A expectativa é de bom público, com festa da torcida pernambucana nas arquibancadas.

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Na segunda posição da Superliga, o Sesc RJ Flamengo chega à capital pernambucana para manter a perseguição ao líder Gerdau Minas. O Mengão vem embalado pela vitória sobre o Sesi Bauru por 3 sets a 0, quebrando uma sequência de três derrotas consecutivas.

Sob o comando do técnico multicampeão Bernardinho, a equipe contará com peças de destaque, como a norte-americana Simone Lee, maior pontuadora da Superliga, e a medalhista olímpica Tainara Santos, que integrou a seleção brasileira em Paris 2024. A expectativa é que a combinação de experiência e talento conduza o time a mais um triunfo.

Renasce Sorocaba enfrenta grande desafio

Do outro lado da quadra, o Renasce Sorocaba vive um momento complicado. Já rebaixada para a Superliga B, a equipe paulista soma apenas uma vitória em 20 jogos e ocupa a última posição da tabela. A vitória mais recente veio contra o Tijuca, mas a equipe sofreu derrotas para Brasília e Maringá.

O confronto diante do Sesc RJ Flamengo será um teste de resistência e estratégia para o time sorocabano, que precisa somar pontos para escapar da lanterna.



No segundo duelo, o mais aguardado da rodada, o Sesi Bauru enfrenta o Gerdal Minas na sexta-feira (20). Entre as atrações está a pernambucana Dani Lins, campeã olímpica em Londres 2012, que retorna à sua cidade-natal para disputar a partida. Do lado mineiro, atual líder da Superliga, a equipe contará com a experiente Thaisa Daher, bicampeã olímpica, prometendo um confronto de alto nível para os fãs de voleibol.

A Superliga Feminina retorna a Recife após a temporada 2023/2024, quando o título foi disputado entre Minas e Praia Clube, consolidando a cidade como palco de grandes momentos do vôlei nacional. Além disso, a Seleção Brasileira também disputou o Sulamericano recentemente na capital pernambucana.