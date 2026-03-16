Saiba como comprar ingressos para jogos da Superliga Feminina de Vôlei no Recife
Recife se prepara para lotar o Geraldão com dois dias de Superliga Feminina
Publicado: 16/03/2026 às 12:05
Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães, o Geraldão (Rafael Vieira/DP Foto)
A expectativa é grande para as partidas da Superliga Feminina que acontecem nos dias 19 e 20 de março no Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão), no Recife. A procura por ingressos tem sido intensa, mas ainda há bilhetes disponíveis para quem deseja acompanhar os confrontos de perto.
Os ingressos podem ser adquiridos online (COMPRE AQUI), individualmente para cada jogo ou em combo para as duas partidas, com preços que variam entre R$ 60 e R$ 600.
Há ainda a opção do Ingresso Solidário, que garante desconto mediante a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis, destinados a ações sociais ligadas ao evento.
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Apesar da alta procura, a organização reforça que ainda há bilhetes disponíveis, garantindo a chance de torcedores prestigiarem dois dias de grandes emoções no voleibol nacional. Recife se consolida mais uma vez como palco de destaque do esporte, recebendo equipes e jogadoras de renome.