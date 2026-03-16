Saiba como comprar ingressos para jogos da Superliga Feminina de Vôlei no Recife

Recife se prepara para lotar o Geraldão com dois dias de Superliga Feminina

Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães, o Geraldão (Rafael Vieira/DP Foto)

A expectativa é grande para as partidas da Superliga Feminina que acontecem nos dias 19 e 20 de março no Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães (Geraldão), no Recife. A procura por ingressos tem sido intensa, mas ainda há bilhetes disponíveis para quem deseja acompanhar os confrontos de perto.

No primeiro dia, o Renascer Sorocaba enfrenta o Sesc Flamengo, enquanto no dia seguinte, o duelo será entre SESI Bauru, com a levantadora pernambucana e campeã olímpica Dani Lins, e o Gerdau Minas, que conta com a bicampeã olímpica Thaísa.

Os ingressos podem ser adquiridos online (COMPRE AQUI), individualmente para cada jogo ou em combo para as duas partidas, com preços que variam entre R$ 60 e R$ 600.

Há ainda a opção do Ingresso Solidário, que garante desconto mediante a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis, destinados a ações sociais ligadas ao evento.

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Apesar da alta procura, a organização reforça que ainda há bilhetes disponíveis, garantindo a chance de torcedores prestigiarem dois dias de grandes emoções no voleibol nacional. Recife se consolida mais uma vez como palco de destaque do esporte, recebendo equipes e jogadoras de renome.