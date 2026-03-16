Superliga Feminina: Pernambucana Dani Lins destaca emoção de voltar ao Recife

Levantadora Dani Lins fala sobre emoção de jogar perto da família em partida da Superliga no Recife

Dani Lins, levantadora do Sesi Bauru (Fernanda Georges)

Principal competição do vôlei nacional, a Superliga Brasileira de Voleibol Feminina, terá duas noites de destaque no Ginásio do Geraldão, no Recife, nos dias 19 (quinta-feira) e 20 de março (sexta-feira). A expectativa da organização é de casa cheia para as partidas, que marcam mais um grande evento esportivo realizado na capital pernambucana.

Campeã olímpica com a Seleção Brasileira nos Jogos Olímpicos de Londres 2012, a levantadora pernambucana destacou a emoção de atuar novamente no Recife, desta vez com a camisa do SESI Bauru. Em entrevista, a atleta ressaltou a alegria de poder jogar perto da família e do público local.

“Vamos jogar em Recife, estou muito feliz. Jogar na minha terra, perto da minha família, algo que não faço desde que era jovem. Não que eu não seja jovem agora. Estou bem feliz de jogar lá. Temos que jogar bem do começo ao fim”, afirmou.

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A rodada especial da Superliga no Recife contará com dois confrontos no Geraldão. No dia 19 de março, o Renascer Sorocaba enfrenta o líder Sesc Flamengo. Já no dia 20, o destaque será a presença de Dani Lins em quadra pelo SESI Bauru diante do Gerdau Minas.

Os ingressos para os jogos já estão disponíveis para compra online e incluem diferentes modalidades, entre elas o Ingresso Solidário, que oferece valor reduzido mediante a doação de dois quilos de alimentos não perecíveis, destinados a ações sociais ligadas ao evento.

O retorno da Superliga Feminina ao Recife reforça a importância da cidade no cenário do voleibol nacional. Na temporada 2023/2024, o Geraldão recebeu a decisão da competição entre Minas e Praia Clube, além de também ter sediado recentemente partidas do Campeonato Sul-Americano de Voleibol Feminino com a participação da Seleção Brasileira Feminina de Voleibol.

Com a presença de equipes tradicionais e atletas de destaque, a expectativa é de grande público nas duas noites de jogos no Geraldão.

