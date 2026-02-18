Superliga Feminina volta ao Recife com grandes duelos e estrelas; veja onde comprar ingressos

Recife recebe a Superliga Feminina de Vôlei com dois dias de grandes confrontos

Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães, o Geraldão (Rafael Vieira/DP Foto)

O Recife se prepara para ser a capital do vôlei nos próximos dias 19 e 20 de março. O Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães, o Geraldão, será palco de dois confrontos da Superliga Feminina, principal competição do voleibol brasileiro, com expectativa de receber casa cheia.

Os ingressos já estão à venda onlinee podem ser adquiridos em diferentes modalidades. Entre elas, o Ingresso Solidário, que oferece valor reduzido mediante a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis, destinados a ações sociais vinculadas ao evento.

Também há meia-entrada para estudantes, idosos a partir de 60 anos, pessoas com deficiência, doadores de sangue, militares, jovens de baixa renda com ID Jovem e crianças a partir de dois anos com carteirinha de estudante.

O público pode escolher entre bilhetes individuais, válidos para um único dia, ou combos que garantem acesso aos dois jogos com preços especiais. Para os fãs que desejam uma experiência diferenciada, o evento terá o Setor Experiência em Quadra, com área reservada dentro da quadra e serviços de open food e open bar.

Na quinta-feira (19), o Renascer Sorocaba enfrenta o líder Sesc Flamengo, time que conta com a norte-americana Simone Lee, maior pontuadora da competição, e a medalhista olímpica Tainara Santos, bronze em Paris 2024.

No dia seguinte, o Geraldão receberá o duelo entre SESI Bauru, com a levantadora pernambucana e campeã olímpica em Londres 2012, Dani Lins, e o Gerdau Minas, que conta com a bicampeã olímpica Thaísa Daher (Pequim 2008 e Londres 2012).

A Superliga Feminina retorna a Recife após a temporada 2023/2024, quando o título foi disputado entre Minas e Praia Clube, consolidando a cidade como palco de grandes momentos do vôlei nacional. Além disso, a Seleção Brasileira também disputou o Sulamericano recentemente na capital pernambucana.

