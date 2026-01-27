Recife Vôlei encara o Abel Moda fora de casa em busca de virada de chave na Superliga B
Equipe tem disputado os sets ponto a ponto e aposta em ajustes para transformar equilíbrio em resultado
Publicado: 27/01/2026 às 09:17
Jogadoras do Recife Vôlei (Divulgação/ Recife Vôlei )
O Recife Vôlei volta à quadra nesta terça-feira, às 19h30, para enfrentar o Abel Moda, fora de casa, em mais um compromisso pela Superliga B Feminina. O confronto representa mais uma oportunidade para a equipe transformar partidas equilibradas em um resultado positivo e iniciar uma reação na competição.
Durante a preparação, a comissão técnica concentrou o trabalho na consistência do passe, na tomada de decisão nos finais de set e na redução de erros não forçados, pontos que têm pesado nos momentos mais equilibrados das partidas. O aspecto emocional também recebeu atenção especial, com foco em manter concentração e confiança quando o placar está apertado.
Com foco na execução do plano de jogo e na busca por maior eficiência nos pontos decisivos, o Recife Vôlei entra em quadra determinado a buscar um resultado que reflita o desempenho que vem apresentando na Superliga B.