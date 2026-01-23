Recife Vôlei enfrenta o SESI Bauru em busca da primeira vitória fora de casa

Jogadoras do Recife Vôlei (Glau Peixoto / Recife Vôlei)

O Recife Vôlei entra em quadra neste sábado, às 18h, em Bauru, para enfrentar o SESI Bauru em mais um compromisso pela Superliga B Feminina, com um objetivo claro: conquistar a primeira vitória fora do Recife e transformar a evolução apresentada nas últimas partidas em pontos na tabela.

Após a sequência de jogos, a comissão técnica aproveitou os dias de preparação para intensificar o trabalho de ajustes táticos e, principalmente, o fortalecimento emocional do grupo. O técnico Adalberto Nóbrega promoveu conversas individuais e coletivas com as atletas, reforçando a importância da concentração e da confiança, em um momento em que a equipe tem conseguido competir, mas ainda busca maior regularidade nos resultados.

A expectativa também passa pelo maior entrosamento de Mari Blum com o elenco, atleta que vem se consolidando como uma das principais referências técnicas da equipe. Com o crescimento do conjunto, o Recife Vôlei aposta na consistência do passe, na variação ofensiva e na intensidade defensiva como caminhos para buscar o resultado positivo fora de casa.

O confronto contra o SESI Bauru é visto internamente como uma oportunidade importante para consolidar o crescimento da equipe e, ao mesmo tempo, somar pontos fundamentais na luta para sair da zona de rebaixamento da Superliga B.

Com um elenco mais ajustado, confiança reforçada e foco total na execução do plano de jogo, o Recife Vôlei segue para Bauru com expectativa positiva e a meta de voltar para casa com a primeira vitória longe da Ilha do Retiro nesta temporada.