Flamengo fará 'tour' pelo Nordeste na Superliga Feminina de Vôlei; veja data e horário de jogo no Recife

Jogadoras de vôlei do Flamengo (Mariana Sá/CRF)

Atual líder da Superliga Feminina de Vôlei, do Flamengo, terá mais uma oportunidade de mostrar sua força fora do Rio de Janeiro: a equipe fará uma parada no Nordeste, onde disputará duas partidas, sendo uma delas em Pernambuco.

O duelo contra o Sorocaba será realizado no Ginásio Geraldão, em Recife, no dia 19 de março, às 21h, válido pela penúltima rodada da fase de pontos corridos da competição. A mudança de sede foi solicitada pelo time mandante, garantindo que torcedores da região possam acompanhar de perto o elenco estrelado rubro-negro.

Vale lembrar, que antes, ainda pela “tour" pelo Nordeste, o Flamengo encara o Brasília em São Luís (MA), no dia 6 de fevereiro, às 19h, no Ginásio Castelinho, em São Luís (MA).

O “tour” pelo Nordeste representa uma oportunidade para o Flamengo se aproximar de seus fãs fora do Rio de Janeiro e expandir o vôlei de alto nível em outras praças esportivas.



