Flamengo fará 'tour' pelo Nordeste na Superliga Feminina de Vôlei; veja data e horário de jogo no Recife
Superliga Feminina: Flamengo enfrenta Sorocaba no Recife no Ginásio do Geraldão
Publicado: 19/01/2026 às 10:55
Jogadoras de vôlei do Flamengo (Mariana Sá/CRF)
Atual líder da Superliga Feminina de Vôlei, do Flamengo, terá mais uma oportunidade de mostrar sua força fora do Rio de Janeiro: a equipe fará uma parada no Nordeste, onde disputará duas partidas, sendo uma delas em Pernambuco.
Vale lembrar, que antes, ainda pela “tour" pelo Nordeste, o Flamengo encara o Brasília em São Luís (MA), no dia 6 de fevereiro, às 19h, no Ginásio Castelinho, em São Luís (MA).
O “tour” pelo Nordeste representa uma oportunidade para o Flamengo se aproximar de seus fãs fora do Rio de Janeiro e expandir o vôlei de alto nível em outras praças esportivas.
