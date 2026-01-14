Recife Vôlei é superado pelo Pinheiros, de Jaqueline, em ginásio da Ilha do Retiro lotado
Torcida compareceu em peso, mas equipe pernambucana foi derrotada pela Superliga B
Publicado: 14/01/2026 às 06:48
Recife Vôlei disputa a Superliga B (Glau Peixoto / Recife Vôlei)
O Recife Vôlei foi superado pelo Pinheiros, da pernambucana Jaqueline, por três sets a zero, nesta terça-feira (13). A arquibancada esteve ocupada do início ao fim, com incentivo constante e participação ativa da torcida, que empurrou a equipe durante toda a partida.
O primeiro set começou com dificuldades para o time pernambucano. O Pinheiros abriu 4 a 0, aproveitando erros iniciais e maior regularidade nas ações ofensivas. O técnico Adalberto Nóbrega pediu tempo, reorganizou a equipe e reforçou a importância de usar a energia da arquibancada como aliada. A resposta veio rapidamente, com o empate em 4 a 4 e aumento da intensidade no ginásio.
O Recife Vôlei conseguiu se manter próximo no placar, encurtando a diferença em diferentes momentos. A equipe chegou a pressionar na reta final, mas não conseguiu converter as oportunidades de empate e virada. O set foi fechado em 25 a 20 para o Pinheiros.
Na segunda parcial, o Pinheiros passou a pressionar com o saque e dificultou a construção das jogadas do Recife. A equipe visitante abriu vantagem logo no início e manteve o controle do set, que terminou em 25 a 13.
No terceiro set, o Recife Vôlei iniciou melhor e chegou a liderar o placar nos primeiros pontos, apoiado pelo volume da torcida. A equipe, porém, não conseguiu sustentar o ritmo, voltou a cometer erros em momentos decisivos e viu o Pinheiros retomar o controle da parcial, fechando em 25 a 20.
O Recife Vôlei agora volta suas atenções para o próximo compromisso na Superliga B. A equipe enfrenta o Realizar no dia 17, fora de casa.