Recife Vôlei retoma preparação e foca no entrosamento para duelo contra o Pinheiros

Equipe treina na Uninassau e utiliza intervalo para entrosar reforços antes do jogo do dia 13, no Sport

Time do Recife Vôlei (Glau Peixoto)

O Recife Vôlei iniciou um novo ciclo de preparação para o confronto contra o Pinheiros, marcado para o dia 13 de janeiro, às 19h30, no ginásio do Sport Club do Recife, pela Superliga B feminina. A comissão técnica reorganizou o planejamento após a última rodada e aproveita o intervalo no calendário para ajustes e evolução do grupo.

Os treinos desta semana acontecem na Uninassau. Na segunda-feira, o elenco trabalha em dois períodos, com atividades pela manhã e à noite. Na terça-feira, o treino será realizado apenas no período da manhã. Em seguida, o grupo terá folga para o Réveillon antes da retomada das atividades.

A preparação será retomada na sexta-feira, novamente em dois períodos, e segue no sábado com treino pela manhã. O período mais longo de trabalho é visto internamente como oportunidade para aprimorar o entrosamento do elenco, especialmente com a integração da ponteira Laryssa e da central Thainá, recém-chegadas ao grupo.

“A sequência de treinos permite ajustar detalhes e fortalecer a conexão entre as atletas. O entrosamento é fundamental, principalmente com as novas peças que chegaram”, afirma o técnico Adalberto Nóbrega.

O Recife Vôlei volta à quadra no dia 13 de janeiro, às 19h30, contra o Pinheiros, no ginásio do Sport Club do Recife, em mais um compromisso da Superliga B.

Os ingressos já estão a venda no site: https://vendyno.goexplosion.com/checkout/recife-volei-x-e-c-pinheiro