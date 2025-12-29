Recife Vôlei retoma preparação e foca no entrosamento para duelo contra o Pinheiros
Equipe treina na Uninassau e utiliza intervalo para entrosar reforços antes do jogo do dia 13, no Sport
Publicado: 29/12/2025 às 17:42
Time do Recife Vôlei (Glau Peixoto)
O Recife Vôlei iniciou um novo ciclo de preparação para o confronto contra o Pinheiros, marcado para o dia 13 de janeiro, às 19h30, no ginásio do Sport Club do Recife, pela Superliga B feminina. A comissão técnica reorganizou o planejamento após a última rodada e aproveita o intervalo no calendário para ajustes e evolução do grupo.
Os treinos desta semana acontecem na Uninassau. Na segunda-feira, o elenco trabalha em dois períodos, com atividades pela manhã e à noite. Na terça-feira, o treino será realizado apenas no período da manhã. Em seguida, o grupo terá folga para o Réveillon antes da retomada das atividades.
A preparação será retomada na sexta-feira, novamente em dois períodos, e segue no sábado com treino pela manhã. O período mais longo de trabalho é visto internamente como oportunidade para aprimorar o entrosamento do elenco, especialmente com a integração da ponteira Laryssa e da central Thainá, recém-chegadas ao grupo.
“A sequência de treinos permite ajustar detalhes e fortalecer a conexão entre as atletas. O entrosamento é fundamental, principalmente com as novas peças que chegaram”, afirma o técnico Adalberto Nóbrega.
O Recife Vôlei volta à quadra no dia 13 de janeiro, às 19h30, contra o Pinheiros, no ginásio do Sport Club do Recife, em mais um compromisso da Superliga B.
Os ingressos já estão a venda no site: https://vendyno.goexplosion.com/checkout/recife-volei-x-e-c-pinheiro