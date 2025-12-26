Gabi pretende jogar vôlei até os 38 anos e revela possível adeus à seleção após Olimpíada

Gabi Guimarães, capitã e ponteira da Seleção Brasileira Feminina de Vôlei (Divulgação / Volleyball World)

Eleita pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) a melhor atleta do País em atividade nas últimas quatro temporadas, a ponteira Gabi foi um das "10 mulheres que transformam" escolhidas pela revista Elle de dezembro. E a jogadora do Conegliano revelou planos ousados, previu uma aposentadoria aos 38 anos e definiu a possível data do adeus à seleção.

Gabi vem sendo a principal atleta da seleção brasileira e um dos destaques do clube italiano. Mas anda batendo na trave nas recentes competições. Na conversa com a Elle, a jogadora de 31 anos revelou que espra jogar em alto nível por mais sete temporadas. Mas que a caminhada com a seleção pote terminar nos Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028.

"Meu objetivo é jogar em alto nível até os 38 anos. Como a minha altura foge dos padrões internacionais, é mais difícil pra mim, mas quero muito conquistar o Mundial de Vôlei, em 2027, e estar em Los Angeles, nas Olimpíadas de 2028", disse Gabi.

Após a revelação das metas, ela deixou no ar a possibilidade de despedida defendendo as cores do Brasil para abrir espaço para jovens que estão despontando, casos de Ana Cristina, Júlia Bergmann, Helena e Kisy, também ponteiras ou atacantes.

"Depois disso (Mundial e Olimpíada), não sei se continuo na seleção brasileira. Talvez jogue mais alguns anos fora e depois volte a morar no Brasil. Ainda não decidi", surpreendeu, também imaginando um adeus ao Conegliano, da Itália.

Subindo no pódio nas últimas olimpíadas, a seleção brasileira tentará em Los Angeles recuperar o topo, como fez nos ouros de Pequim-2008 e Londres-2012. Apenas bronze em Paris-2024, a equipe também derrapou em 2025, com o vice da Liga das Nações e apenas o terceiro lugar no Mundial.