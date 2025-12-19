Boa procura por ingressos marca expectativa para Recife Vôlei x São Caetano

Partida desta sexta, às 19h30, no Sport, movimenta torcida e ainda tem entradas disponíveis

Equipe do Recife Vôlei (Glau Peixoto / Recife Volei)

A expectativa é de casa cheia para mais um compromisso do Recife Vôlei na Superliga B feminina. O time pernambucano enfrenta o São Caetano nesta sexta-feira (19), às 19h30, no ginásio do Sport Club do Recife, em duelo que já registra boa procura por ingressos e mobiliza a torcida rubro-negra. Ainda há entradas disponíveis para o duelo.

Embalada pela vitória convincente por 3 sets a 0 sobre o Asa Alumínio na rodada anterior, a equipe volta à quadra diante do seu torcedor com o objetivo de manter o bom momento e fortalecer a campanha na competição nacional. O crescimento na presença do público nas arquibancadas da Ilha do Retiro tem sido um dos destaques nos jogos como mandante, criando um ambiente favorável para o time.

A comissão técnica e as atletas ressaltam a importância dessa sequência em casa, especialmente neste início de Superliga B, período em que o grupo ainda trabalha no ajuste do sistema de jogo e no entrosamento.

"Jogar no Sport, com a arquibancada cheia, contribui para o ritmo da equipe. O apoio do público tem sido constante e faz diferença ao longo do jogo", destacou o técnico Adalberto Nóbrega.

O confronto contra o São Caetano também traz expectativa por possíveis novidades em quadra. A partida pode marcar a estreia da central Thainá e da ponteira Laryssa, reforços anunciados recentemente pelo clube para a sequência da temporada.

Clique no link a seguir para adquirir os ingressos: https://vendyno.goexplosion.com/checkout/recife-volei-x-sao-caetano