São Silvestre 2025: Recife marca presença com 46 atletas na corrida mais tradicional da América Latina

São Silvestre é uma das corridas mais tradicionais do Brasil (Crédito: Rovena Rosa / Agência Brasil)

Recife será representada na 100ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre. Na manhã desta sexta-feira (26), a Secretaria de Esportes do Recife realizou o embarque de 46 atletas que vão representar a cidade na corrida de rua mais famosa da América Latina.

Comem 2025, areunirá cerca de 50 mil corredores de diversas partes do Brasil e do mundo. A delegação recifense chega a São Paulo no domingo (28), enquanto a corrida será disputada na próxima quarta-feira (31), encerrando 2025 com a 100ª edição da corrida.

Para o Secretário de Esportes do Recife, Eriberto Medeiros Filho, a presença da delegação simboliza muito mais do que a participação em uma das provas mais tradicionais do Brasil.

"A São Silvestre é uma das maiores corridas da América Latina, é um marco e a gente sempre vê. A gente tem a importância de ter o Recife bem representado. Todos eles são atletas que fazem parte do nosso programa Recife Corre, uma assessoria gratuita de corrida. Muitos deles já estão em uma idade mais avançada e, apesar disso, estão aqui se movimentando, cheios de saúde para compartilhar, e representar nosso Recife, com nossa Capivara e nosso Frevo, lá na São Silvestre", destacou o secretário.

Entre os corredores está o aposentado conhecido como Frade Maratonista, figurinha carimbada na prova há mais de 25 anos.



"Participo da São Silvestre há 26 anos sem perder um ano, sempre correndo com a roupa de frevo. Já fiz quatro edições correndo de maracatu, com 40 quilos nas costas, e completei a prova em duas horas", disse o maratonista.

Os atletas fazem parte do Programa Recife Corre, iniciativa coordenada pela Secretaria de Esportes, que oferece acompanhamento técnico e assessoria de treinamento durante todo o ano. A preparação intensa e a expectativa pela prova também marcam o embarque dos corredores.

A técnica de enfermagem Ângela Barbosa, que vai para mais uma edição da São Silvestre, revelou a animação por participar da 100ª corrida São Silvestre.

"A preparação já vem há dias, daqui para lá são dois dias e meio de viagens. Estou animadíssima para participar dos 100 anos da São Silvestre", afirmou Ângela.

Criada em 1925 pelo jornalista Cásper Líbero, a Corrida de São Silvestre tem percurso de 15km, com largada e chegada na Avenida Paulista. Ao longo de quase um século, o evento se consolidou como a principal corrida do Brasil e da América Latina, sendo interrompido apenas uma vez, em 2020, devido à pandemia da Covid-19.

Recife Corre

Além de incentivar a participação em grandes eventos esportivos, a Prefeitura do Recife tem ampliado os investimentos no Programa Recife Corre. Atualmente, a iniciativa conta com cinco núcleos espalhados pela cidade, garantindo maior alcance territorial e acompanhamento qualificado por profissionais especializados.

Por meio do Conecta Recife, cerca de três mil pessoas são atendidas pelo programa, mostrando o compromisso com a democratização do esporte, a promoção da saúde, a inclusão social e o estímulo à prática esportiva como ferramenta de transformação e qualidade de vida.