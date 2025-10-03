Goleiro pernambucano Lucas Machado, de 12 anos, é campeão com a Seleção de FUT7 no Uruguai

Lucas defendeu três pênaltis na final e ajudou o Brasil a levantar o troféu da categoria Sub-12 da Uruguai Cup, em Montevidéu

Goleiro Lucas Machado, campeão da Uruguay Cup (Cortesia)

O jovem goleiro Lucas Machado, de apenas 12 anos, natural do Recife, foi campeão da categoria Sub-12 da Uruguai Cup, em Montevidéu, defendendo a Seleção Brasileira de FUT7. O torneio aconteceu entre os dias 21 e 29 de setembro.

Na grande final, disputada contra o Terremoto Negro, do Uruguai, Lucas foi grande nome da decisão. Após empate no tempo normal, o jogo foi para os pênaltis e o recifense brilhou: defendeu três cobranças, garantindo a taça para o Brasil. Foi a primeira vez do garoto vestindo a camisa da seleção. A conquista foi acompanhada de perto pelo pai, Reivel Machado, que esteve no Uruguai.

"A emoção não tem nem o que falar, mais ainda por ser mérito dele, por se esforçar e chegar nessa oportunidade. Foi massa. Acho que é o sonho de todo pai no esporte, passando para os filhos. Eu jogava na linha, e ele partiu para o gol (risos) e está dando certo", expressou Reivel.

De acordo com Lucas, o apoio da família e os conselhos dos técnicos têm sido um pilar na trajetória.

"Desde o início os treinadores falavam que era uma competição tensa pela atmosfera e que era para responder com o nosso futebol. Jogar com diversão, sem pressão. A viagem foi muito cansativa, mas fiquei muito feliz por estar com meu pai. Ele me apoiou em tudo. No aeroporto estavam meus tios, primos, irmã, mãe, todos comemorando comigo", contou o goleiro, que desembarcou no Recife no dia 29.

Rotina intensa e trajetória no esporte

Lucas realizou sete jogos na competição até o título e hoje treina diariamente no PS Sport’s, na Várzea. Ele mora com o pai, a mãe Simone e a irmã Marina, de 16 anos. Além do campo, precisa conciliar a rotina esportiva com os estudos. Às quartas-feiras, por exemplo, passa o dia inteiro na escola, das 7h às 18h, e admite que algumas matérias são mais difíceis que outras.

A paixão pelo gol, no entanto, não começou de imediato: "Eu era pivô, na verdade, mas eu era ruim demais (risos). Aí fui para o gol. Agora eu me fixei na posição e não quero sair", revelou.

Com passagem no futsal do Náutico, Lucas depois fez a transição para o Futebol 7 e participou de competições de base, passando pela iniciação no CT alvirrubro. No currículo, soma conquistas como a Taça Pernambucana e a Copa Capital, onde também brilhou defendendo shoot-outs.

Inspirações e sonhos

Torcedor do Santa Cruz, Lucas se inspira no goleiro Rokenedy, destaque do Tricolor na campanha do acesso à Série C neste ano, também especialista em pênaltis. No cenário internacional, cita o esloveno Jan Oblak (Atlético de Madrid) e o alemão Neuer (Bayern de Munique) como referências.

"Quero seguir carreira como jogador, mas ainda tenho muito tempo para definir meu futuro. Minha mãe fala que não posso desistir do estudo porque é prioridade", destacou.

No gramado reduzido do FUT7, Lucas destaca os treinamentos de agilidade, rapidez no um contra um e boa saída com os pés, fundamentais na modalidade: "Trabalho muito o passe, porque no Fut7 os goleiros jogam bastante com os pés", explicou o jovem.

Treinado pelo preparador de goleiros Matheus, que também atua na equipe de X1 Bonde do Coringa, Lucas sabe que o caminho é longo, mas já demonstra maturidade.

"Fiquei muito feliz, foi resultado de muito trabalho, treinos e ajuda de muitos treinadores, como Matheus, Diego e Leleco. Toda a minha família me ajudou, até com rifas", contou.