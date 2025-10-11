Rayssa Leal erra manobras, sofre quedas e fica fora das finais na SLS de Paris

Na pista, a brasileira não acertou as manobras e sofreu quedas em três das suas cinco tentativas

Rayssa Leal, skatista brasileira (Reprodução)

Rayssa Leal retornou às pistas neste sábado, na etapa de Paris da Liga Mundial de Skate Street (SLS), mas não foi bem e acabou eliminada ainda na fase eliminatória, que classificou as três primeiras colocadas das cinco concorrentes de cada grupo.

Dona de 13 taças em etapas da SLS e em busca do quarto título mundial de skate street, a maranhense de 17 anos chegou a Paris, no evento inédito na quadra de Roland Garros, como uma das favoritas, já que havia vencido duas etapas da competição na atual temporada, em Miami, nos Estados Unidos, e em Brasília.

Na pista, porém, a brasileira não acertou as manobras e sofreu quedas em três das suas cinco tentativas, somando 7,9 e 8,0 nas que completou - uma nota total de 15,9, apenas à frente da americana Secret Lynn, que terminou com 14,2 pontos. Aoi Uemura (26,1), Keet Oldenbeuving (18,8) e Funa Nakayama (18,6) avançaram na chave.

Assim, a decisão em Paris, a partir das 13h30 (horário de Brasília), não terá o aguardado duelo entre Rayssa e a australiana Chloe Covell, de 15 anos, outra estrela da modalidade. A final reunirá, além de Covell, quatro japonesas - Coco Yoshizawa, Yumeka Oda, Aoi Uemura e Funa Nakayama - e a holandesa Oldenbeuving.

Agora, o Brasil busca vaga na decisão no masculino da SLS Paris. Carlos Ribeiro, Filipe Mota, Felipe Gustavo, Giovanni Vianna e Kelvin Hoefler são os cinco representantes na disputa.

