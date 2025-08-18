Fivb aumenta premiação do Mundial de Vôlei; confira os valores

Valores superam os pagos na Liga das Nações; premiação é de três vezes maior que do último ano no Mundial

Seleção Brasileira de Vôlei Feminino (Divulgação/ volleyballworld)

A Federação Internacional de Voleibol (Fivb) anunciou mudanças nas premiações do Campeonato Mundial Masculino e Feminino. O destaque da competição, eleito o MVP, agora receberá 100 mil dólares (aproximadamente R$ 540 mil), três vezes mais que nas edições anteriores. A medida vale para homens e mulheres.

Os valores individuais superam os pagos na Liga das Nações de Vôlei (VNL). Na competição anual, os MVPs ganham 30 mil dólares, enquanto os integrantes do “time ideal” recebem 10 mil dólares.

As seleções também terão premiação em dinheiro. O campeão do Mundial levará 1 milhão de dólares (R$ 5,4 milhões), o vice 500 mil dólares e o terceiro lugar 250 mil dólares.

