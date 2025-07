Gabi Guimarães lamenta derrota do Brasil na final da VNL: 'Frustração'

Gabi Guimarães, do Brasil (Arcevo)

A ponteira Gabi Guimarães ainda sente a derrota do Brasil por 3 sets a 1 para a Itália, na final da Liga das Nações de Vôlei. Em conversa com a imprensa nesta segunda-feira (28/7), ao desembarcar no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, a jogadora se mostrou abatida com o resultado.

Segundo Gabi, ela não ficou feliz com a medalha de prata brasileira e não conseguiu dormir após a derrota. No entanto, a atleta declarou que é necessário transformar a situação adversa em motivação para os próximos desafios.

“Estou virada desde o jogo, dá para ver no meu semblante a frustração. Temos que valorizar o processo, como eu falo, mas a prata e o bronze mexem demais, fico muito incomodada mesmo. Não saio feliz depois de perder um campeonato, principalmente uma final que você tem chance de vencer. É cabeça erguida ao mesmo tempo, no sentido de transformar em motivação, não tem outro caminho”, disse Gabi.

