Vôlei: Brasil perde para Itália por 3 sets a 1 na final da VNL

O Brasil venceu o primeiro set, mas não conseguiu manter a vantagem na decisão contra a Itália. Seleção saiu do torneio invicta

Brasil na final da VNL (Divulgação/CBV e Volleyball World)

A Itália venceu o Brasil por 3 sets a 1 em duelo válido pela final da Volleyball Nations League (VNL), neste domingo (27/7), em Lódz, na Polônia. As europeias conquistaram o tricampeonato da competição e se igualaram aos Estados Unidos como maiores campeãs da Liga das Nações, com três títulos cada.

A campanha da Itália no torneio foi impecável. As italianas foram campeãs com 100% de aproveitamento, vencendo todos os jogos disputados.

Com a derrota, o brasil amarga mais um vice-campeão da Liga das Nações. As Canarinhas ficaram com a segunda posição em três edições (2019, 2021 e 2022), e agora batem na trave mais uma vez, em 2025. Durante a campanha, o Brasil perdeu apenas um confronto antes da final, justamente contra a Itália, por 3 sets a 0.

