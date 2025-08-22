Com Brasil em quadra, Mundial de Vôlei feminino começa nesta sexta
Seleção Brasileira encara a Grécia na rodada de estreia do Mundial de Vôlei Feminino. Equipe nacional busca primeiro título da competição
Publicado: 22/08/2025 às 09:09
Seleção Brasileira de Vôlei Feminino (Divulgação/ volleyballworld)
A Seleção Brasileira feminina de vôlei se prepara para entrar em quadra para mais um desafio. Nesta sexta-feira (22/8), o time comandado pelo treinador José Roberto Guimarães estreia no Campeonato Mundial, que acontece na Tailândia. A primeira partida será contra a Grécia e está marcada para às 9h30 (de Brasília).
Confira a convocação de José Roberto Guimarães:
-Líberos: Laís e Marcelle
-Levantadoras: Macris e Roberta
-Opostas: Rosamaria, Kisy e Tainara
-Centrais: Diana, Lorena, Júlia Kudiess e Luzia
-Ponteiras: Gabi, Helena e Júlia Bergmann