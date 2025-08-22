Com Brasil em quadra, Mundial de Vôlei feminino começa nesta sexta

Seleção Brasileira encara a Grécia na rodada de estreia do Mundial de Vôlei Feminino. Equipe nacional busca primeiro título da competição

Seleção Brasileira de Vôlei Feminino (Divulgação/ volleyballworld)

A Seleção Brasileira feminina de vôlei se prepara para entrar em quadra para mais um desafio. Nesta sexta-feira (22/8), o time comandado pelo treinador José Roberto Guimarães estreia no Campeonato Mundial, que acontece na Tailândia. A primeira partida será contra a Grécia e está marcada para às 9h30 (de Brasília).

A Seleção Brasileira vai em busca do título inédito. O país soma quatro vice-campeonatos (1994, 2006, 2010 e 2022). Para manter o sonho do título, foram convocadas 14 atletas. Uma das principais jogadoras da equipe, Ana Cristina segue fora. A ponteira se recupera de uma lesão no menisco.

Confira a convocação de José Roberto Guimarães:

-Líberos: Laís e Marcelle

-Levantadoras: Macris e Roberta

-Opostas: Rosamaria, Kisy e Tainara

-Centrais: Diana, Lorena, Júlia Kudiess e Luzia

-Ponteiras: Gabi, Helena e Júlia Bergmann



