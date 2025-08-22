diariodepernambuco.com.br
Esportes
GINÁSTICA

Brasileiras vão para a final individual geral no Mundial de Ginástica

Com as 18 melhores se classificando para a final, Geovanna "Jojo" Santos e Barbara "Babi" Domingos competem na final individual

Metrópoles

Publicado: 22/08/2025 às 00:31

Seguir no Google News Seguir

Barbara Domingos, ginasta brasileira /MAURO PIMENTEL / AFP

Barbara Domingos, ginasta brasileira (MAURO PIMENTEL / AFP)

Após belas apresentações da equipe brasileira, apesar de não gerar classificações, a boa notícia para a ginástica brasileira é a classificação de Barbara “Babi” Domingos e Geovanna “Jojo” Santos para a final do individual geral no Mundial de Ginástica Rítmica. Nesta quinta-feira (21/8), Jojo ficou melhor colocada com 83.500 de nota, ficando em 13º, enquanto Babi fez 82.800 e garantiu a 15ª posição.

Veja também:
As duas disputam às 14h30 a final do individual geral no grupo B nesta sexta (22), no Parque Olímpico, no Rio de Janeiro.

Como acontece o Mundial de Ginástica Rítmica
Pode-se disputar a competição de forma individual e por equipe. Na individual, onde as brasileiras se classificaram, as ginastas se apresentam em diferentes aparelhos, além do arco, bola, fitas e maças. Na categoria por equipe, o time brasileiro foi formado por Duda, Nicole Pírcio, Sofia Madeira, Maria Paula Caminha e Mariana Gonçalves, sob o comando da treinadora Camila Ferezin.

Veja mais em Metrópoles

Bárbara Domingos , brasil , camila ferezin , como acontece , Final , Geovanna Santos , Ginástica , individual geral , Mundial , Mundial de Ginástica Rítmica , Treinadora
Mais de Esportes
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
WhatsApp DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP