Brasileiras vão para a final individual geral no Mundial de Ginástica
Com as 18 melhores se classificando para a final, Geovanna "Jojo" Santos e Barbara "Babi" Domingos competem na final individual
Publicado: 22/08/2025 às 00:31
Barbara Domingos, ginasta brasileira (MAURO PIMENTEL / AFP)
Após belas apresentações da equipe brasileira, apesar de não gerar classificações, a boa notícia para a ginástica brasileira é a classificação de Barbara “Babi” Domingos e Geovanna “Jojo” Santos para a final do individual geral no Mundial de Ginástica Rítmica. Nesta quinta-feira (21/8), Jojo ficou melhor colocada com 83.500 de nota, ficando em 13º, enquanto Babi fez 82.800 e garantiu a 15ª posição.
Como acontece o Mundial de Ginástica Rítmica
Pode-se disputar a competição de forma individual e por equipe. Na individual, onde as brasileiras se classificaram, as ginastas se apresentam em diferentes aparelhos, além do arco, bola, fitas e maças. Na categoria por equipe, o time brasileiro foi formado por Duda, Nicole Pírcio, Sofia Madeira, Maria Paula Caminha e Mariana Gonçalves, sob o comando da treinadora Camila Ferezin.