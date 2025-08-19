diariodepernambuco.com.br
Vôlei
MUNDIAL DE VÔLEI

Mundial de vôlei: José Roberto Guimarães define convocação do Brasil

Em busca do primeiro título na competição, o técnico José Roberto Guimarães convocou quatorze atletas para a disputa do mundial

Metrópoles

Publicado: 19/08/2025 às 21:22

Seguir no Google News Seguir

Seleção Brasileira de Vôlei Feminino/Divulgação/ Volleyball World

Seleção Brasileira de Vôlei Feminino (Divulgação/ Volleyball World)

Após o vice da Liga das Nações (VNL), em julho, diante da Itália, o técnico José Roberto Guimarães anunciou as 14 atletas que representarão o Brasil no Campeonato Mundial Feminino de Vôlei.

Veja também:

O torneio acontece na Tailândia, entre os dias 22 de agosto e 7 de setembro. A Seleção Brasileira vai em busca do título inédito. Até hoje, o país soma quatro vice-campeonatos (1994, 2006, 2010 e 2022).

Confira as convocadas: 

VEJA MAIS EM METRÓPOLES

brasil , esportes , José Roberto Guimarães , volei
Mais de Vôlei
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
WhatsApp DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP