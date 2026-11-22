Mesmo em uma temporada marcada por uma lesão no punho que o afastou do circuito por vários meses, Alcaraz alcançou seis títulos em 2026

Alcaraz é apenas o quarto da história a se sagrar campeão dos quatro Grand Slams e do Finals (MARCO BERTORELLO / AFP)

Multicampeão, o espanhol Carlos Alcaraz conquistou um título inédito neste domingo ao vencer o número um do mundo, o alemão Alexander Zverev, por 2 a 0, parciais de 6/2 e 7/6 (8/6), em 2h01, na decisão do ATP Finals, em Turim, na Itália.

O triunfo no torneio que reúne os melhores da temporada coloca o tenista de 23 anos em um clube seleto. Alcaraz é apenas o quarto da história a se sagrar campeão dos quatro Grand Slams e do Finals. Além dele, apenas Andre Agassi, Roger Federer e Novak Djokovic ostentam o feito em seus currículos. Compatriota de Alcaraz, Rafael Nadal empilhou conquistas de Grand Slams, foi campeão olímpico, mas nunca venceu um Finals.

Mesmo em uma temporada marcada por uma lesão no punho que o afastou do circuito por vários meses, Alcaraz alcançou seis títulos em 2026 e termina o ano como terceiro no ranking mundial. Desde que voltou às quadras no US Open, o espanhol levantou os troféus dos ATP 500 de Tóquio e Viena e do Masters 1000 de Paris e agora do torneio na Itália.

Na final contra Zverev, Alcaraz exibiu seu tradicional arsenal de golpes que quebraram o ritmo do rival. O espanhol foi o único tenista a quebrar o saque de Zverev em toda a semana em Turim e assumiu o controle da partida logo no início.

O espanhol liderava o segundo set e precisava confirmar seus serviços para confirmar o título, mas foi quebrado no oitavo game. A disputa foi para o tie-break, que teve alternância de domínio. Após abrir 3 a 0, Alcaraz viu o rival ganhar 6 pontos seguidos e ficar com três sets points.

Alcaraz teve tranquilidade para lidar com a situação, virou e depois de ver Zverev salvar um championship point não desperdiçou o segundo e aos 23 anos se tornou o mais jovem a acumular os 4 Grand Slams e o Finals. Djokovic, Federer e Agassi conquistaram o feito já próximos dos 30 anos.