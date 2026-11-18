Premiação reúne 30 categorias e reconhece profissionais, marcas, instituições e iniciativas de destaque na indústria do futebol

Prêmio Confut Nordeste FutebolCard 2026 divulga finalistas e inicia votação (Foto: Divulgação)

O Prêmio Confut Nordeste FutebolCard 2026 anuncia os finalistas de sua edição e abre a votação popular, dando início à etapa de definição dos vencedores.

A premiação reúne 30 categorias, que contemplam diferentes áreas da indústria do futebol e destacam profissionais, clubes, marcas, instituições e iniciativas com atuação relevante no setor.

A diversidade de categorias reflete a amplitude do mercado e a participação de diferentes agentes na construção e no desenvolvimento do futebol. Confira abaixo as categorias e os respectivos finalistas:

1. Melhor Departamento de Licenciamento

- E.C. Bahia

- Sport Club do Recife

- E.C. Vitória



2. Melhor Programa de Sócios

- E.C. Bahia

- Náutico

- E.C. Vitória



3. Melhor TV de Clube

- TV Bahêa

- TV Sport

- TV Vitória



4. Melhor Ação Social ou Sustentável

- Avante Educação – CRB

- Geração Hexa – Náutico

- Unicesumar – Meu Futuro é com o Sport – Sport Club do Recife



5. Melhor Ação/Campanha Publicitária

- Campanha Digital – Feira FC

- O Agente Secreto – Náutico, Sport e Santa Cruz

- O Brasil Sempre Esteve Aqui – E.C. Bahia



6. Melhor Ação de MatchDay

- Ilha de Vantagens – Sport Club do Recife

- Leão Super Vip – E.C. Vitória

- Museu em Movimento – E.C. Bahia



7. Melhor Ação de Inovação e Tecnologia

- Casa Digital da Nação Coral – Santa Cruz

- IA na prospecção de talentos – América-RN

- MarIA – Sport Club do Recife



8. Melhor Projeto de Futebol Feminino

- E.C. Bahia

- Sport Club do Recife

- E.C. Vitória



9. Melhor Projeto de Categoria de Base

- E.C. Bahia

- Ceará SC

- Retrô FC

10. Melhor Instalação Esportiva

- Arena Castelão

- Arena das Dunas

- Arena Fonte Nova



11. Patrocinador Destaque

- BYD

- Grupo Vellore (Foxlux e Famastil)

- Moura Dubeux



12. Diretor Executivo de Futebol

- Alex Brasil – Santa Cruz

- Cadu Santoro – E.C. Bahia

- Sérgio Papellin – E.C. Vitória



13. Profissional de Futebol Feminino

- Carolina Melo – E.C. Bahia

- Janira Ricardo – Sport Club do Recife

- Many Gleize – E.C. Vitória



14. Profissional de Categoria de Base

- Erisson Matias – Fortaleza E.C.

- Ricardo Amadeu – E.C. Vitória

- Sandro Queiroz – Ceará S.C.



15. Profissional de Tecnologia

- Luiz Carvalho – E.C. Bahia

- Marcílio Galdino – Sport Club do Recife



16. Profissional de Scout

- Fabrício Souza – E.C. Bahia

- Pedro Moraes – Santa Cruz

- Rosberg Sena – ABC



17. Profissional de Operação

- Bruno da Hora – E.C. Bahia

- Eduardo Santos – Arena Castelão

- Marcio Pavarotti – Sport Club do Recife



18. Profissional de Gestão de Pessoas

- Charline Carolino – E.C. Bahia

- Marcos Torres – E.C. Vitória

- Narelly Carvalho – Náutico



19. Profissional de Saúde e Performance

- Cléber Queiroga – Santa Cruz

- Natalia Bittencourt – E.C. Bahia

- Rafael Daltro – E.C. Vitória



20. Profissional de Fisioterapia

- Albiégio Gouveia – CSA

- Gustavo Rezende – Náutico

- Lucas Freire – Ceará S.C.



21. Profissional de Psicologia

- Annie Kopanakis – E.C. Bahia

- Mylena Thompson – Náutico

- Sheyla Gomes – Fortaleza E.C.



22. Profissional de Comunicação

- Diego Pérez – Sport Club do Recife

- Felippe Costa – E.C. Bahia

- Marcelo Bandeira – Náutico



23. Profissional de Fotografia de Futebol

- Francisco Cedrim – CRB

- Paulo Paiva – Sport Club do Recife

- Victor Ferreira – E.C. Vitória



24. Profissional de Marketing Esportivo de Clubes

- Fernando Fleury – Santa Cruz

- Lucas Ramires – CRB

- Henrique Aguiar – Sport Club do Recife



25. Profissional Comercial

- Eduardo Downey (Náutico)

- Guilherme Queiroz (E.C Vitória)

- Victor Simpson (Fortaleza)



26. Profissional de Direito Desportivo

- Felipe de Castro (CRB)

- Germano Palácio (Fortaleza E.C.)

- Marcelo Sterne (E.C. Bahia)



27. Profissional de Finanças

- Felipe Baracho (CRB)

- Ideraldo Gomes (E.C. Vitória)

- Pedro Abreu (E.C. Bahia)



28. Profissional de Direção Executiva Geral (CEO)

- Felipe Ximenes (Sport Club do Recife)

- Raul Aguirre (EC Bahia)

- Thomaz Ferrare (CRB)



29. Gestor Estatutário, Proprietário ou Presidente de Clube

- Bruno Rodrigues (Santa Cruz)

- Fábio Mota (E.C. Vitória)

- Mário Marroquim (CRB)



30. Clube com Melhores Práticas de Gestão

- E.C. Bahia

- CRB

- E.C. Vitória

A definição dos vencedores será realizada a partir de um modelo de avaliação que combina a participação de especialistas e do público.A votação popular terá peso de 1/3 na pontuação final, enquanto a avaliação dos especialistas corresponderá aos 2/3 restantes. O formato busca reunir diferentes perspectivas do mercado no reconhecimento dos destaques de cada categoria.

A votação está aberta até 6 de dezembro, às 23h59, exclusivamente pelo site oficial da Confut Nordeste.

Os resultados serão apresentados durante a cerimônia do Prêmio Confut Nordeste FutebolCard 2026, marcada para 10 de dezembro, no Recife Expo Center, com acesso exclusivo aos participantes credenciados da Confut Nordeste 2026. A solenidade integra a programação do último dia da Conferência.

A premiação integra as iniciativas da Confut Nordeste voltadas ao reconhecimento e à valorização dos agentes que contribuem para o desenvolvimento da indústria do futebol.

Ao reunir diferentes categorias e áreas de atuação, o Prêmio Confut Nordeste FutebolCard amplia a visibilidade de profissionais, organizações e projetos relevantes para o mercado, destacando iniciativas que impulsionam a evolução do setor na região.

