Prêmio Confut Nordeste FutebolCard 2026 divulga finalistas e inicia votação
Premiação reúne 30 categorias e reconhece profissionais, marcas, instituições e iniciativas de destaque na indústria do futebol
Publicado: 18/11/2026 às 14:27
Prêmio Confut Nordeste FutebolCard 2026 divulga finalistas e inicia votação (Foto: Divulgação)
O Prêmio Confut Nordeste FutebolCard 2026 anuncia os finalistas de sua edição e abre a votação popular, dando início à etapa de definição dos vencedores.
A premiação reúne 30 categorias, que contemplam diferentes áreas da indústria do futebol e destacam profissionais, clubes, marcas, instituições e iniciativas com atuação relevante no setor.
A diversidade de categorias reflete a amplitude do mercado e a participação de diferentes agentes na construção e no desenvolvimento do futebol. Confira abaixo as categorias e os respectivos finalistas:
1. Melhor Departamento de Licenciamento
- E.C. Bahia
- Sport Club do Recife
- E.C. Vitória
2. Melhor Programa de Sócios
- E.C. Bahia
- Náutico
- E.C. Vitória
3. Melhor TV de Clube
- TV Bahêa
- TV Sport
- TV Vitória
4. Melhor Ação Social ou Sustentável
- Avante Educação – CRB
- Geração Hexa – Náutico
- Unicesumar – Meu Futuro é com o Sport – Sport Club do Recife
5. Melhor Ação/Campanha Publicitária
- Campanha Digital – Feira FC
- O Agente Secreto – Náutico, Sport e Santa Cruz
- O Brasil Sempre Esteve Aqui – E.C. Bahia
6. Melhor Ação de MatchDay
- Ilha de Vantagens – Sport Club do Recife
- Leão Super Vip – E.C. Vitória
- Museu em Movimento – E.C. Bahia
7. Melhor Ação de Inovação e Tecnologia
- Casa Digital da Nação Coral – Santa Cruz
- IA na prospecção de talentos – América-RN
- MarIA – Sport Club do Recife
8. Melhor Projeto de Futebol Feminino
- E.C. Bahia
- Sport Club do Recife
- E.C. Vitória
9. Melhor Projeto de Categoria de Base
- E.C. Bahia
- Ceará SC
- Retrô FC
10. Melhor Instalação Esportiva
- Arena Castelão
- Arena das Dunas
- Arena Fonte Nova
11. Patrocinador Destaque
- BYD
- Grupo Vellore (Foxlux e Famastil)
- Moura Dubeux
12. Diretor Executivo de Futebol
- Alex Brasil – Santa Cruz
- Cadu Santoro – E.C. Bahia
- Sérgio Papellin – E.C. Vitória
13. Profissional de Futebol Feminino
- Carolina Melo – E.C. Bahia
- Janira Ricardo – Sport Club do Recife
- Many Gleize – E.C. Vitória
14. Profissional de Categoria de Base
- Erisson Matias – Fortaleza E.C.
- Ricardo Amadeu – E.C. Vitória
- Sandro Queiroz – Ceará S.C.
15. Profissional de Tecnologia
- Luiz Carvalho – E.C. Bahia
- Marcílio Galdino – Sport Club do Recife
16. Profissional de Scout
- Fabrício Souza – E.C. Bahia
- Pedro Moraes – Santa Cruz
- Rosberg Sena – ABC
17. Profissional de Operação
- Bruno da Hora – E.C. Bahia
- Eduardo Santos – Arena Castelão
- Marcio Pavarotti – Sport Club do Recife
18. Profissional de Gestão de Pessoas
- Charline Carolino – E.C. Bahia
- Marcos Torres – E.C. Vitória
- Narelly Carvalho – Náutico
19. Profissional de Saúde e Performance
- Cléber Queiroga – Santa Cruz
- Natalia Bittencourt – E.C. Bahia
- Rafael Daltro – E.C. Vitória
20. Profissional de Fisioterapia
- Albiégio Gouveia – CSA
- Gustavo Rezende – Náutico
- Lucas Freire – Ceará S.C.
21. Profissional de Psicologia
- Annie Kopanakis – E.C. Bahia
- Mylena Thompson – Náutico
- Sheyla Gomes – Fortaleza E.C.
22. Profissional de Comunicação
- Diego Pérez – Sport Club do Recife
- Felippe Costa – E.C. Bahia
- Marcelo Bandeira – Náutico
23. Profissional de Fotografia de Futebol
- Francisco Cedrim – CRB
- Paulo Paiva – Sport Club do Recife
- Victor Ferreira – E.C. Vitória
24. Profissional de Marketing Esportivo de Clubes
- Fernando Fleury – Santa Cruz
- Lucas Ramires – CRB
- Henrique Aguiar – Sport Club do Recife
25. Profissional Comercial
- Eduardo Downey (Náutico)
- Guilherme Queiroz (E.C Vitória)
- Victor Simpson (Fortaleza)
26. Profissional de Direito Desportivo
- Felipe de Castro (CRB)
- Germano Palácio (Fortaleza E.C.)
- Marcelo Sterne (E.C. Bahia)
27. Profissional de Finanças
- Felipe Baracho (CRB)
- Ideraldo Gomes (E.C. Vitória)
- Pedro Abreu (E.C. Bahia)
28. Profissional de Direção Executiva Geral (CEO)
- Felipe Ximenes (Sport Club do Recife)
- Raul Aguirre (EC Bahia)
- Thomaz Ferrare (CRB)
29. Gestor Estatutário, Proprietário ou Presidente de Clube
- Bruno Rodrigues (Santa Cruz)
- Fábio Mota (E.C. Vitória)
- Mário Marroquim (CRB)
30. Clube com Melhores Práticas de Gestão
- E.C. Bahia
- CRB
- E.C. Vitória
A definição dos vencedores será realizada a partir de um modelo de avaliação que combina a participação de especialistas e do público.A votação popular terá peso de 1/3 na pontuação final, enquanto a avaliação dos especialistas corresponderá aos 2/3 restantes. O formato busca reunir diferentes perspectivas do mercado no reconhecimento dos destaques de cada categoria.
A votação está aberta até 6 de dezembro, às 23h59, exclusivamente pelo site oficial da Confut Nordeste.
Os resultados serão apresentados durante a cerimônia do Prêmio Confut Nordeste FutebolCard 2026, marcada para 10 de dezembro, no Recife Expo Center, com acesso exclusivo aos participantes credenciados da Confut Nordeste 2026. A solenidade integra a programação do último dia da Conferência.
A premiação integra as iniciativas da Confut Nordeste voltadas ao reconhecimento e à valorização dos agentes que contribuem para o desenvolvimento da indústria do futebol.
Ao reunir diferentes categorias e áreas de atuação, o Prêmio Confut Nordeste FutebolCard amplia a visibilidade de profissionais, organizações e projetos relevantes para o mercado, destacando iniciativas que impulsionam a evolução do setor na região.