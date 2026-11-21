Sem disputar o campeonato principal desde 2019 e ter batido na trave recentemente, o América vê no novo regulamento do pernambucano sua grande chance de voltar à elite do futebol pernambucano

América se prepara para a fase final do turno forró do campeonato pernambucano (Rafael Vieira/DP Fotos)

A data 17 de março de 2019 tem um significado bastante melancólico para o América. Foi o dia da última partida na principal divisão do Campeonato Pernambucano. Na ocasião, o Alviverde perdeu para o Flamengo de Arcoverde por 2 a 1. E desde então, nunca mais retornou à elite do Estadual. Cenário que está perto de acabar, com o time classificado para o quadrangular final da 1ª fase do Estadual 2026/2027.

Tradicional clube do estado, o Mequinha foi fundado em 1914. Tem seis títulos de campeão pernambucano - 1918/1919/1921/1922/1927 e 1944. Portanto, perde apenas para Sport (46), Santa Cruz (29) e Náutico (24). O Alviverde da Estrada do Arraial ostenta ainda a honraria de ser o campeão do centenário, em 1922, pois naquele ano o Brasil comemorava 100 anos de independência de Portugal.

Com o objetivo de voltar a bilhar no cenário local, o Alviverde se preparou e fez um elenco recheado de nomes com muita experiência e conhecidos em Pernambuco. Moacir, Pedro Maycon, Gilvan, Augusto Potiguar, Sandoval, Lelê, Yago Henrique, Renato Henrique e Branquinho são alguns dos medalhões que fazem parte do elenco do Mequinha. A reportagem do Diario de Pernambuco foi então conferir um treino da equipe no estádio Grito da República, em Olinda.

Muito conhecido pelas passagens no futebol pernambucano, e principalmente pelas passagens no Sport, Moacir acredita que a força do América vem justamente do fator experiência. “O grupo é experiente, já trabalhei por outros grupos, inclusive na própria divisão, mas essa aqui é diferente, porque tantos jogadores considerados medalhões é um grupo focado e vamos aí buscar esse acesso”, falou Moacir sobre o valor do grupo.



O artilheiro da competição é o ex-Santa Cruz, Gilvan, sete gols. “A gente fica muito feliz, né? Acho que não tem muito segredo, o segredo é o trabalho dia a dia, a gente está em busca de tudo aqui no América, que é o mais importante. A gente fica feliz em tá fazendo gol, mas o principal objetivo nosso é o acesso e a gente tá em busca”, disse Gilvan.

FASE FINAL

O desafio do América no quadrangular final começa neste sábado (21), quando abre a primeira rodada do quadrangular visitando o Petrolina no estádio Paulo Coelho às 16h. Central x Íbis é o outro confronto, às 17h deste sábado (21), no Lacerdão, em Caruaru.



Para chegar até a última etapa, o Mequinha liderou o seu grupo na 1ª fase, seguiu às oitavas de final e venceu o Serrano por 3 a 0. Nas quartas, saiu perdendo para o Vera Cruz, mas virou para 2 a 1, garantindo vaga no quadrangular.

