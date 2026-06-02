Onde assistir João Fonseca hoje? Veja horário de partida contra Jakub Mensik

João Fonseca, tenista brasileiro (Divulgação/Roland Garros)

O tênis brasileiro vive uma terça-feira (2) de expectativas históricas no saibro de Paris. João Fonseca enfrenta o tcheco Jakub Mensik se enfrentam nesta terça-feira (2), às 15h15, pelas quartas de final de Roland Garros. O confronto na quadra Philippe-Chatrier vale uma vaga inédita na semifinal para o brasileiro de 19 anos, que vive o melhor momento da carreira em Paris.

A partida terá transmissão ao vivo na TV fechada pela ESPN e na plataforma de streaming Disney+.

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Para chegar ao top 8 na França, Fonseca precisou superar uma chave duríssima, carimbando vitórias expressivas sobre nomes do topo do circuito mundial, como o sérvio Novak Djokovic e, mais recentemente, o norueguês Casper Ruud.

Além do feito esportivo, a campanha em solo francês já garantiu ao brasileiro uma premiação superior a R$ 2 milhões e o aproxima do melhor ranking de sua carreira profissional.

"Estar nas quartas de final de um Grand Slam é um sonho, mas o torneio não acabou. O foco está totalmente em manter a intensidade ponto a ponto", declarou o brasileiro após a última vitória.

Choque da nova geração

O duelo desta terça coloca frente a frente duas das maiores promessas do circuito da ATP. Mensik, atual 27º do ranking, chega embalado após eliminar o russo Andrey Rublev. No retrospecto direto, porém, a vantagem é do brasileiro:

Next Gen ATP Finals (2024): Vitória de Fonseca por 3 sets a 2, em partida que pavimentou o caminho para o título do brasileiro no torneio de jovens talentos.

ATP de Basileia (2025): João avançou por W.O. devido a uma lesão no pé esquerdo do tcheco, em torneio que também terminou com troféu para o Brasil.

O que vem pela frente

Quem vencer o confronto de logo mais já sabe que terá um desafio de alto calibre na semifinal. O chaveamento cruzará o vencedor de Fonseca e Mensik contra quem passar do embate entre o alemão Alexander Zverev (número 3 do mundo) e a jovem promessa espanhola Rafael Jodar.

FICHA TÉCNICA: João Fonseca x Jakub Mensik

Torneio: Roland Garros 2026 – Quartas de final

Data: 02 de junho de 2026 (terça-feira)

Horário: 15h15 (de Brasília)

Local: Quadra Philippe-Chatrier, Paris (França)

Onde assistir: ESPN e Disney+