João Fonseca x Mensik: veja premiação, recordes e o cenário das quartas em Roland Garros

Campanha histórica em Paris já colocou o brasileiro entre os principais destaques da atual edição do Grand Slam

Joao Fonseca, tenista brasileiro (Dimitar DILKOFF / AFP)

A campanha histórica de João Fonseca em Roland Garros 2026 segue rendendo resultados dentro e fora das quadras.

Com a vitória sobre o norueguês Casper Ruud nas oitavas de final, o brasileiro garantiu vaga inédita nas quartas de final do Grand Slam, alcançou uma premiação milionária e se aproximou de seu melhor ranking na carreira.

Fonseca é o 30º colocado do ranking da ATP, enquanto seu rival é o atual número 27 do mundo.

Recorde de Guga

Aos 19 anos, o carioca se tornou o primeiro brasileiro a atingir as quartas de final de Roland Garros desde Gustavo Kuerten, em 2004. O resultado também assegurou ao tenista uma premiação de 470 mil euros, valor equivalente a aproximadamente R$ 2,7 milhões.

Agora, o próximo desafio será contra o tcheco Jakub Mensik, que eliminou Andrey Rublev nas oitavas de final após uma batalha de cinco sets. O confronto pelas quartas de final acontece nesta terça-feira (2), às 15h15 (de Brasília), na quadra Philippe-Chatrier, principal palco do torneio parisiense.

O duelo também coloca frente a frente duas das maiores promessas da nova geração do tênis mundial. Mensik, de 20 anos, alcançou sua melhor campanha em torneios de Grand Slam, enquanto João disputa pela primeira vez as quartas de final de um dos quatro principais eventos do circuito.

O duelo com Mensik

O histórico favorece o brasileiro. Os dois se enfrentaram uma única vez, na edição de 2024 do Next Gen ATP Finals, competição que reúne os principais jovens talentos da modalidade. Na ocasião, João levou a melhor em um duelo equilibrado, vencendo por 3 sets a 2.

Eles ainda poderiam ter se reencontrado no ATP 500 de Basileia, em 2025, mas Mensik acabou lesionado e não entrou em quadra. O torneio terminou com o título do brasileiro, um dos principais marcos da ascensão meteórica do jovem carioca no circuito profissional.

Possíveis premiações em campanha histórica

Caso avance às semifinais em Roland Garros, João Fonseca garantirá uma premiação de 750 mil euros, cerca de R$ 4,4 milhões.

O campeão do torneio receberá 2,8 milhões de euros (aproximadamente R$ 16,4 milhões), enquanto o vice-campeão embolsará 1,4 milhão de euros.

Independentemente do resultado contra Mensik, a campanha já representa um dos maiores feitos do tênis brasileiro nos últimos anos. Agora, João busca dar mais um passo histórico em Paris e seguir escrevendo seu nome entre os grandes protagonistas da nova geração do esporte mundial.