Fenômeno brasileiro: João Fonseca supera Casper Ruud e avança em Roland Garros
Publicado: 31/05/2026 às 19:46
Joao Fonseca, tenista do Brasil
O brasileiro João Fonseca segue fazendo história nas quadras de Roland Garros. Neste domingo (31/5), o tenista venceu o norueguês Casper Ruud nas oitavas de final do Grand Slam francês. A vitória foi por 3 sets contra 1: 7/5, 7/6 (10 -8),5/7,6/2 em 3h e 55min.
Com a vitória deste domingo (31), João está classificado para as quartas de finais do torneio parisiense, onde enfrentará o tenista tcheco Jakub Mensik, atual número 27 do mundo, que se classificou com vitória sobre o tenista russo Andrey Rublev.
Com o resultado obtido, João Fonseca se torna o primeiro brasileiro a se classificar para as quartas de finais de um Grand Slam desde Gustavo "Guga" Kuerten, no mesmo torneio de Roland Garros em 2004 e vêm se aproximando novamente do melhor ranking alcançado na breve carreira, que foi a 24º posição alcançada em novembro de 2025.