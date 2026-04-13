Netflix anuncia documentário que retrata trajetória de Rafael Nadal para o fim de maio
A obra vai contar a carreira extraordinária do atleta com uma abordagem cinematográfica
Publicado: 13/04/2026 às 13:35
Rafael Nadal, tenista espanhol ( AFP)
Um dos maiores nomes da história do tênis mundial, o espanhol Rafael Nadal vai ter a sua história retratada em um documentário. Nesta segunda-feira, a Netflix anunciou a estreia de "Rafa" para o dia 29 de maio. A obra vai contar a carreira extraordinária do atleta com uma abordagem cinematográfica.
Nessa linha, o documentário vai ter ainda relatos de familiares, integrantes de sua equipe e pessoas que frequentam seu convívio mais próximo para oferecer um olhar abrangente e inédito sobre Nadal. O documentário não vai mostrar apenas a evolução de um campeão, mas também o preço físico e emocional que moldou a sua trajetória.
A peça de divulgação mostra Nadal em quadra e intercala imagens de sua infância e vida adulta. "As pessoas acham que eu era um vencedor. Eu não sou um vencedor, eu sou um competidor. O que sempre me motivou foi a vontade de seguir lutando", mostra o trecho do documentário com a voz do ex-astro espanhol do tênis.
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A vida, os títulos, a fama e os seguidos problemas de contusão dão o tom do documentário que retrata ainda o legado que ele deixou nas quadras por sua extensa conquistas de troféus e também pelo amor ao esporte e a decisão de parar.
O documentário "Rafa" vai contar a história desde os seus primórdios, aos três anos de idade, até seu retorno às competições, em 2024. Zach Heinzerling, vencedor do Emmy e indicado ao Oscar, será o diretor da série.
Em 23 anos atuando como profissional, Nadal conquistou 92 títulos, sendo 22 Grand Slams. Junto com Roger Federer e Novak Djokovic, ele fez parte do chamado Big 3, trio que dominou o circuito masculino de tênis por pouco mais de duas décadas.