João Fonseca e Bia Haddad Maia caem no ranking mundial da ATP e da WTA

João Fonseca, jovem tenista brasileiro (GLYN KIRK / AFP)

A atualização do ranking mundial divulgada nesta segunda-feira trouxe um cenário de leve oscilação para os principais nomes do tênis brasileiro. Tanto João Fonseca quanto Beatriz Haddad Maia perderam posições nas listas da ATP e da WTA, refletindo um início de temporada marcado por lesões e eliminações precoces.

Principal nome do país no circuito masculino, João Fonseca caiu da 29ª para a 30ª colocação do ranking da ATP. O jovem carioca, de apenas 19 anos, sofreu com problemas físicos nas primeiras semanas do ano e acabou ficando fora do ATP 500 de Adelaide, o que impactou diretamente sua pontuação.

Apesar da queda, Fonseca já assegurou um marco importante na carreira. Caso confirme presença no Australian Open, ele será o 28º cabeça de chave no sorteio do primeiro Grand Slam da temporada, feito histórico para um tenista brasileiro tão jovem. A participação, no entanto, ainda é tratada com cautela devido às dores nas costas que o afastaram recentemente das competições

A posição de João Fonseca no top 30, porém, segue sob ameaça imediata. Tenistas como Valentin Vacherot, Stefanos Tsitsipas e Tomas Machac ainda podem ultrapassá-lo antes do início do Australian Open, dependendo dos resultados desta semana nos torneios preparatórios.

No circuito feminino, Beatriz Haddad Maia também iniciou o ano em baixa. A paulista perdeu uma posição no ranking da WTA após ser eliminada logo na estreia do torneio de Adelaide e agora aparece na 59ª colocação. A tendência é de nova queda na próxima atualização, com a possibilidade de Bia descer ainda mais posições antes do Grand Slam australiano.

Mesmo com o recuo no ranking, Bia Haddad Maia contará com o benefício do ranking protegido para o Australian Open, utilizando a posição 30ª no momento do chaveamento.

